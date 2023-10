/BASKETBAL/ Velice mladý výběr basketbalových Klatov odehrál další dva zápasy v rámci letošního ročníku áčkové skupiny druhé ligy. Ke čtyřem úvodním porážkám bohužel přidal další dvě, když v domácím prostředí dostal pořádně za uši od béčka Písku i Příbrami.

Basketbalisté BK Klatovy (na archivním snímku hráči v bílých dresech) se ve druhé lize letos trápí. | Foto: Jindřich Schovanec

„Vůbec netuším, jak okomentovat oba domácí zápasy. Snad jen slovo ostuda by vypovídalo o našem výkonu v obou případech. My se prostě rozhodli, že si stoupneme za trojkový oblouk, nebudeme muset běhat, bránit, a že soupeře rozstřílíme z perimetru. Bohužel soupeři, konkrétně Písek (12 trojek), nám ukázali, jak vypadají nejen trojkoví střelci. V sobotu nás Písek přejel rozdílem několik tříd, protože chtěl běhat a hlavně bránit. Z jeho herního projevu byla vidět radost," komentoval trenér klatovských basketbalistů Petr Fleisig debakl od Písku, který na západě republiky vyhrál vysoko 100:54.

„Myslel jsem si, že se v neděli zvedneme, ale opak byl bohužel pravdou. Navíc do zápasu ještě nenastoupil zraněný Radek Kohout a již tak oslabené mužstvo dostalo další ránu. Kluci ale zabrali a první čtvrtinu dokonce vyhráli. Jen chvíli jsem si myslel, že by se nám mohlo dařit, ale druhá čtvrtina mě v našem podání vrátila do reality a zbytek zápasu probíhal ve stejném scénáři, jako v sobotu," lamentoval kouč i po porážce s Příbramí. (46:82).

„Na obranu současného týmu je třeba říct, že nás opustilo pět hráčů základní sestavy a dva jsou dlouhodobě zranění. Já si ale myslím, že běhat a bránit se dá i v oslabené sestavě. Za víkendový výkon bych se tímto chtěl našim fanouškům omluvit," doplnil Petr Fleisig. Klatovští basketbalisté se po šesti odehraných kolech a šesti porážkách nacházejí na posledním místě druholigové tabulky, ale šanci na reparát mají o víkendu 4. a 5. listopadu, kdy opět na domácí palubovce přivítají Sokol Kbely a pražský Vyšehrad.

BK Klatovy - Sokol Písek Sršni B 54:100

Průběh utkání: 9:28, 23:59, 34:89. Rozhodčí: Jodl, Kuncl. Trojky: 12:12. Trestné hody: 2/7 - 4/16. Sestava a body BK Klatovy: Petr Čiko, Kohou 2, Faust 2, Pekárek 15, M. Toman 8, Petr Poláček 15, Groll 6, J. Toman 6, Brož, Halámek. Trenér: Petr Fleisig.

2. liga basketbalistů, skupina - ostatní výsledky 6. kola: TJ Sokol Kbely - GBA Sojky Pelhřimov 78:81, Sokol Vyšehrad - BC Vysočina 71:70, BK Jiskra Domažlice - BK Příbram 2000 94:64, SKB Rokycany - Tigers Basketball České Budějovice 64:69, BK Lokomotiva Plzeň B - BC Benešov 81:66.

BK Klatovy - BK Příbram 2000 46:82

Průběh utkání: 16:15, 21:42, 32:65. Rozhodčí: Jodl, Kuncl. Trojky: 4 - statistiky hostů neuvedeny. Trestné hody: 4/13 - statistiky hostů neuvedeny. Sestava a body BK Klatovy: Faust 2, Pekárek 16, Kubát, Petr Poláček 11, Groll 1, J. Toman, Brož 2, Petr Čiko 10, Halámek 4. Trenér: Petr Fleisig.

2. liga basketbalistů, skupina - ostatní výsledky 7. kola: BK Jiskra Domažlice - Sokol Písek Sršni B 69:81, Sokol Vyšehrad - GBA Sojky Pelhřimov 76:73, BK Lokomotiva Plzeň B - Tigers Basketball České Budějovice 107:70, SKB Rokycany - BC Benešov 97:59, TJ Sokol Kbely - BC Vysočina 56:74.

