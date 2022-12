Podepsala tříletou smlouvu s dánským Ikastem.

„Jsem takový člověk, že pokud vycítím, že by změna mohla pro mě být pozitivní, vrhnu se do toho,“ prohlásila Markéta Jeřábková v rozhovoru pro svazový web.

„Ale jestli to byl správný krok, poznám až za pár měsíců, možná let,“ doplnila, přestože nejen házenkářskou veřejnost tím překvapila.

„Ačkoliv se může zdát, že jde o krok zpátky, já to tak rozhodně neberu,“ prohlásila rezolutně. Ikast bere jako novou výzvu.

„Rozhodně je to velká motivace. Do Dánska půjdu v jiné rolí, než když jsem přicházela do Vipers, nebo když jsem šla z Mostu do Maďarska. Pokaždé byla moje úloha jiná a originální, těším se na to,“ dodala Jeřábková.

V Ikastu už se byla podívat a atmosférická IBF Arena ji učarovala. „Vypadá skvěle. Těším se, až si zahraju před plnými tribunami,“ popisovala po podpisu smlouvy.

Zároveň však přiznala, že ještě v létě byla přesvědčená, že prioritou bude zůstat v Kristiansandu.

„Norský styl mně sedí,“ pochvalovala si v rozhovoru pro Deník ještě na listopadovém srazu českého národního týmu.

„Jenže nastala určitá životní situace – asi nechci být úplně konkrétní, která to změnila. Byly zkrátka různé věci, po kterých jsem si řekla, proč bych nemohla zkusit něco jiného,“ vrátila se teď k důvodům změny názoru.

Nabídek měla víc, nebylo to jednoduché. „Rozhodovala jsem se s manažerem, měli jsme před sebou poměrně velkou škálu klubů. Dost jsme to řešili a už jsem se v tom i trochu patlala,“ usmála se Jeřábková s tím, že i konkrétní jednání s dánským Ikastem byla dlouhá. „Nešlo o otázku jednoho týdne,“ upřesnila házenkářka.

Norský styl mně sedí, pochvaluje si házenkářka Jeřábková

A proč padla její volba právě na dánský Ikast?

„Je to tým s velkými cíli, má za sebou dlouhou historii,“ připomněla Jeřábková.

Teď by ráda dánský celek vytáhla zpátky mezi evropskou klubovou smetánku, v letech 2003 a 2014 byl Ikast ve finále Ligy mistryň. Nyní vede po jedenácti kolech domácí ligu o skóre před Odense, které bojuje s Kristiansandem ve skupině LM.

„Upřímně bych do žádného klubu, který by neměl ambice v Lize mistryň, momentálně nešla,“ přiznala česká házenkářka, že se jí mezi elitou zalíbilo.

Však ji také teď ještě čeká nabitý půlrok v norském Vipers Kristiansand, s nímž bude obhajovat mety nejvyšší, v norské lize i na mezinárodní scéně.

„Klub ví, co dělá. Má to hlavu a patu. Jdeme krok po kroku. Od ledna přijde zase neuvěřitelná smršť zápasů, která bude postupně vrcholit v lize, play-off, domácím poháru a třešničce v podobě Ligy mistryň,“ popisovala Jeřábková, kterou těší, že do toho půjde s vyřešenou budoucností. „Jsem ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a toto období je u konce,“ dodala česká házenkářka.