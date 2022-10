Národní házená v Nýrsku slavila šedesátiny, na srazu se vzpomínalo i tancovalo

Národní házená se v Nýrsku sice nehraje už dvacet let, přesto se tady každoročně konají srazy, kde se především vzpomíná. Ten poslední se v restauraci Kulturní dům uskutečnil o víkendu, a to v rámci příležitosti jubilejních 60 let od založení nýrské národní házené. O to se v roce 1962 zasloužili František Jůza, Ladislav Malásek a Jiří Novák.

Společný snímek účastníků srazu při příležitosti šedesátého výročí od vzniku národní házené v Nýrsku. Sraz se uskutečnil o uplynulém víkendu. | Foto: archiv Vlastimila Macháčka