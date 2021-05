Zatímco ´Husín´se běžel virtuálně (každý si čas měřil sám), střetnutí v Nýrsku se konalo v jediný den tak, aby byly splněny veškerá protikoronavirová opatření. Oproti poslednímu ročníku, který se uskutečnil v roce 2019, čekala na závodníky a závodnice o 1,3 km delší trať a 60 výškových metrů navíc.

Muži si tento nečekaný přídavek dali hned dvakrát, jelikož absolvovali dva okruhy (běželi dvakrát 3,8 km).

V mužské kategorii do 39 let zvítězil bezděkovský rodák a člen Atletiky Klatovy Ondřej Teska, jenž do cíle dorazil v čase 31:40 min. a nejlépe se tak vypořádal s formou závodu, ve kterém se startovalo s rozestupy a ve vlnách. Na druhém místě pak doběhl vítěz Husínského krosu a Teskův týmový kolega Vojtěch Koželuh. Cennou bronzovou medaili vybojoval Vojtěch Opl z Plánice.

Nejrychlejším čtyřicátníkem byl David Janda startující v barvách SDH Malá Víska a mezi padesátníky kraloval Miloš Brejcha z OCRT Sušice. V nejstarší kategorii mužů nad 60 let zvítězil Jaroslav Pudil z týmu M2 Sport Bečvář Strakonice, který druhého Aloise Šatru z Tatranu Velké Hydčice nakonec v cíli porazil o čtrnáct vteřin.

Náročné klání v Nýrsku přilákalo okresní elitu.Zdroj: TJ Nýrsko

Ženské startovní pole bylo ve srovnání s tím mužským podle očekávání o něco hubenější, avšak na výkonech největších es to nic nezměnilo. Absolutní královnou se stala mladá atletka Klatov Vendula Haladová, jež si s nástrahami náročné trati, kterou připravil Zdeněk Rus, poradila v čase 20:05.

„V Nýrsku bylo ideální počasí a hezká trať. Sice poměrně náročná, ale běžela jsem se soupeřkami, takže to byl konečně takový klasický závod,“ pochvalovala si talentovaná vítězka.

„Možná, že i hlava fungovala trochu jinak, byla jsem víc motivovaná. Baví mě tyhle krosové závody, čas byl určitě dobrý, ale stále mám co zlepšovat,“ doplnila.

Celkově druhou nejrychlejší ženou (a v kategorii nad 35 let vítězkou), byla zkušená Hana Hanzlíková z Eaglovice teamu. Třetím ´TOP´ časem mezi něžnějším pohlavím se pak mohla pyšnit její kolegyně i jmenovkyně Žohová.

Závod měl i přes neviditelnou přítomnost koronaviru báječnou úroveň a celkem se v krásném areálu pod Sjezdovkou, kde se závod konal, prohánělo 47 závodníků, kteří předvedli výborné výkony.

Výsledkový servis.Zdroj: Deník