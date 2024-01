Už ve středu večer vyvrcholí ostře sledované mistrovství světa šipkařské organizace PDC. Ve finálovém utkání, které začíná ve 21.15 hodin na Alexandra Palace v Londýně, proti sobě nastoupí dva Angličané - nová světová jednička Luke Humphries a teprve šestnáctiletý Luke Littler, jenž ve své premiérové účasti na MS může dosáhnout na neskutečný úspěch.

Anglický šipkař Luke Littler na MS 2024. | Foto: se souhlasem PDC

Luke Littler vyřadil v semifinále Roba Crosse jednoznačně 6:2, když fanoušky (i svého soupeře) očaroval impozantním průměrem na tři šipky 106,05 bodů.

„Asi nemám slov. Bylo by bláhové myslet si, že si hned napoprvé v Ally Pally (Alexandra Palace - pozn. redakce) zahraji finálové utkání. Byl jsem moc šťastný už za první zápas na MS, ale teď jsem ještě šťastnější, že jsem tady mohl zůstat až do posledního dne," zářil po semifinále rodák z Warringtonu, městě ležící ve stejnojmenné oblasti v hrabství Cheshire v severozápadní Anglii.

Zdroj: Youtube

Jeho o dvanáct let starší jmenovec Humphries zase deklasoval Scotta Williamse jednoznačně 6:0, a také on měl zápas o postup do finále pevně ve své režii. Jeho průměr na tři šipky činil 108,74 bodů a úspěšnost zavření legů byla rovných 60 procent. Skvělá hra. Díky postupu do finále se navíc Humphries bez ohledu na výsledek finále stane novou jedničkou ve světovém žebříčku.

Proti Lukovi mám opravdu těžký úkol, tuší Humphries

„Je to úžasný pocit. Nepomyslel bych si, že budu někdy světovou jedničkou," rozplýval se osmadvacetiletý borec, jenž měl v šestnáctifinále a osmifinále MS sice menší problémy (oba zápasy vyhrál těsně 4:3 na sety), ale ve čtvrtfinále a semifinále si počínal fantasticky (5:1, 6:0). Ale teď už se soustředí na velkolepé finále s Littlerem. „Zítra (ve středu) mám proti Lukovi opravdu těžký úkol," uvedl a tak trochu poukázal na fantastickou sérii objevu šipkařského světa, který na letošním MS PDC ztratil v šesti zápasech pouze šest setů.

Zdroj: Youtube

Středeční finále mezi Lukem Littlerem a jmenovcem Humphriesem se hraje na sedm vítězných setů a přímým přenosem z londýnského stadionu Alexandra Palace jej vysílá stanice Nova Sport 2. Kdo se stane světovým šampionem? Bookmakeři o něco vícr favorují Humphriese, ale Littler nedá svoji kůži lacino.

