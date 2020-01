Jako první byl na programu běh okolo Komošína na 6,8 km. Profil trati byl tvořen převážně polními a lesními cestami, závodníky však neminul ani úsek vedoucí přes tvrdý a nemilosrdný asfalt.

Úvodního setkání se zúčastnily více než tři desítky natěšených běžců různých věkových kategorií, kteří se v zataženém, ale nepříliš větrném počasí chtěli ukázat před konkurencí a udělat něco pro své zdraví. „Počasí nám přálo, vydařilo se, což bylo moc fajn. A také účast byla skvělá. Na úvodním závodu sezony bylo více běžců než vloni. Pár lidí jsem v životě ani neviděl,“ pochvaloval si Karel Voráček.

Bez ohledu na vypsané kategorie zaběhl skvěle připravenou trať nejrychleji Marek Dietl z Nezdic (26:49 minuty). Značně mu však sekundoval domažlický Luboš Reif, který na vítěze ztratil pouhých šest vteřin. Třetím nejrychlejším běžcem byl Daniel Kraus, který zároveň ovládl kategorii nad 40 let.

Mezi ženami triumfovala Stanislava Forsterová před druhou Blankou Šindelářovou a třetí Marií Spasovou (všechny tři ženy soutěžily v kategorii nad 39 let). Nejstarším účastníkem běhu okolo Komošína byl František März z Koutu na Šumavě (ročník 1943).

Závodu se však nebál ani o dva roky mladší Petr Janový z AC Trial Plzeň. Druhý závod zimní ligy (Běh Komošínem) se v Dolanech uskuteční až 16. února. Tentokrát se však poběží kratší vzdálenost, a to 4,3 km.

Běh okolo Komošína - výsledky: Ženy do 34 let: 1. Marcela Holubová 35:19 (AK Klatovy), 2. Vendula Haladová 40:20 (Klatovy), 3. Anna Petáková 41:15 (Klatovy). Ženy nad 35 let: 1. Stanislava Forsterová 31:13 (Kell. Team), 2. Blanka Šindelářová 31:30 (Blovice), 3. Marie Spasová 34:02 (Švihov), 4. Vendula Fronková 35:21 (Atletický klub Domažlice), 5. Anna Haladová 40:52 (Klatovy), 6. Lucie Picková 41:19 (Dolany), 7. Libuše Tichá 41:51 (Brnířov), 8. Radka Ouřadová 45:16 (Klatovy), 9. Petra Hammerlová 49:30 (Domažlice). Muži do 39 let: 1. Marek Dietl 26:49 (Nezdice), 2. Luboš Reif 26:55 (Domažlice), 3. Petr Urban 27:50 (JSDH Chudenice), 4. Dalibor Johánek 29:45 (Klatovy), 5. Pavel Salvetr 31:07 (Klatovy), 6. Jaroslav Hřebec 34:40 (Borovy). Muži nad 40 let: 1. Daniel Kraus 27:18 (MEDI PROF.), 2. Martin Furbach 28:15 (Strakonice), 3. Pavel Jílek 29:23 (Cyklo Malát Klatovy), 4. Petr Hammerle 31:58 (Domažlice), 5. Tomáš Peteřík 32:59 (Hujerojc), 6. Petr Dvorský 33:53 (Hujerojc), 7. Vlastimil Kubal 37:55 (Brnířov), 8. Zdeněk Špatenka 38:18 (Sokol Dolany), 9. Michal Krs 48:57 (Lužany). Muži nad 50 let: 1. Josef Boček 29:11 (Sokol Dolany), 2. Karel Žambůrek 31:12 (Plánice), 3. Pavel Ouřada 45:18 (Klatovy). Muži nad 60 let: 1. Alois Šatra 30:40 (Tatran Velké Hydčice), 2. Milan Lukačišin 34:42 (Cyklo Malát Klatovy). Muži nad 70 let: 1. Petr Janový 41:41 (AC Trial Plzeň), 2. František März 55:28 (Kout na Šumavě).