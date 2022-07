Sympatická fighterka, která se připravuje v klubu TKBC Praha pod vedením trenéra Zdeňka Švamberka a kondičního kouče Romana Gomoly, se měla v úvodním kole disciplíny K1 své váhové kategorie do 52 kilogramů, utkat s Mexičankou Martinez Aceves Melissou Lissetovou, ale teď je vše jinak.

Beru to jako velkou šanci, kterou nechci promeškat, říká fighterka Strnadová

Soupeřkou ji totiž nakonec bude slovenská šampionka Monika Chochlíková, profesionální Muay Thai bojovnice a kickboxerka, se kterou se již Strnadová v minulostí několikrát utkala. Naposledy před rokem v Bánské Bystrici v rámci galavečera DFN4 slovenské organizace Dracula Fight Night podle pravidel thajského boxu v malých rukavicích.

Slovenskou krásku tehdy náležitě trápila, ale nakonec s ní mezi šestnácti provazy prohrála na body. „Se změnou soupeřky jsme opravdu nepočítali, bylo to pro nás menší překvapení. Každopádně mi to vůbec nevadí a naopak jsem moc ráda, že budu moct zase porovnat síly se světovou jedničkou, tentokrát pod pravidly K1. Na zápas se moc těším,“ uvedla Strnadová k blížícímu se souboji s Monikou Chochlíkovou. Světové hry hostí od 7. do 17. července americký Birmingham ve státě Alabama. Turnaj v kixkboxu začíná 10. července.

