„V letošním roce jsme se vrátili na původní délku 10 km i profil, který vymyslel Adolf Donát, zakladatel tohoto běhu. K tomuto návratu nás popostrčil Jiří Valík mladší, jenž byl i jedním ze sponzorů,“ uvedl za pořadatele TJ Sušice Jaroslav Uher.

Běhu se nakonec zúčastnila téměř padesátka nadšenců, kteří si závod užili. „Měli jsme obavy, kolik zájemců se přijede potrápit na trati, jež je odlišná od té předchozí. Počasí nám také dělalo starosti, ale vše se v dobré obrátilo. Na tvářích pořadatelů se objevil úsměv, který svědčil o tom, že bude početné startovní pole,“ pokračoval Jaroslav Uher.

Mezi muži si s desetikilometrovou vzdáleností mezi Sušicí a Dlouhou Vsí nejlépe poradil Petr Urban z JSDH Chudenice, ženám kralovala Marie Spasová. „Od běžců jsme slyšeli chválu. A to i přes jedno problémové místo, kde měli starosti najít správný směr do cíle. Ale věřím, že to poslouží k vylepšení značení pro příští rok,“ hledal pozitiva Jaroslav Uher a dodal: „Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům a také Městu Sušice za poskytnutí propagačních letáčků. Určitě nesmím zapomenout ani na obětavé pořadatele z řad atletického oddílu i rodinných příslušníků.“

39. ročník Lesem podél Otavy

Vítězové jednotlivých kategorií – muži do 39 let: Petr Urban (JSDH Chudenice, 37:23,0 minuty), muži od 40 do 49 let: Daniel Šmídl (Sušice, 37:49,0), muži od 50 do 59 let: Josef Boček (Sokol Dolany, 40:27,0), muži nad 60 let: František Šika (AC Trial Plzeň, 43:40,0), ženy do 29 let: Vendula Haladová (Klatovy, 48:14,0), ženy od 30 do 39 let: Marie Spasová (Sokol Chudenice, 46:06,0), ženy nad 40 let: Michaela Lyer (Eaglovice Team, 48:13,0).