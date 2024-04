Po předkrmu v podobě Valašské rallye, kterou o minulém víkendu vyhrál Erik Cais před Janem Kopeckým a Dominikem Stříteským, odstartuje o víkendu letošní ročník mistrovství ČR automobilových soutěží. Soudobé vozy sice vyrazí na trať 58. Rallye Šumava Klatovy až v sobotu dopoledne, ale historická auta se budou po tratích na Klatovsku prohánět už od pátku při 32. Historic Vltava Rallye, která je součástí evropského šampionátu.

Tradiční šumavská rallye, na kterou jezdí rádi závodníci z celé Evropy, letos nabídne několik novinek. Tou nejpodstatnější je absence rychlostní zkoušky Klatovský (Čínovský) okruh, kde měli diváci možnost vidět vozy hned v několika průjezdech a posádky na ni mířily hned po startu na náměstí. „S její dlouholetou podobou jsme se důstojně rozloučili při podzimním mistrovství světa,“ potvrdil už dříve předseda organizačního výboru rallye Jan Petrů.

V těchto místech se totiž buduje obchvat Klatov, proto nebylo zařazení lokality do letošního ročníku možné. „Přesto věříme, že si diváci přijdou na své a i atraktivitě bude učiněno zadost – hned dvě jiné rychlostní zkoušky budou mít polookruhovou podobu a bude to na místech, kde se v minulém roce nezávodilo,“ vysvětloval Petrů s tím, že se pořadatelé každoročně snaží trať měnit a tento rok není výjimkou. „Někde se vracíme do osvědčených lokalit, některé úseky jsou dokonce zbrusu nové,“ upřesňoval předseda organizačního výboru rallye. Jedna jistota však zůstává, servisní zóna bude tradičně v Janovicích nad Úhlavou. „Tady budou mít i fanoušci možnost se také občerstvit a případně si pořídit tématické suvenýry k soutěži,“ doplnil Petrů.

A startovní pole jim navíc slibuje skvostnou podívanou, jsou v něm všichni medailisté z nedávné Valašské rallye. Českou premiéru s vozem Toyota GR Yaris Rally2 si tady odbude Filip Mareš, který vklínil závod na Šumavě mezi dva podniky mistrovství Evropy v Maďarsku a na Kanárských ostrovech. No a chybět samozřejmě nemůže ani obhájce prvenství Václav Pech. Plzeňský závodník, jenž rallye v Klatovech považuje za svůj domácí závod, vyrazí na trať s vozem Ford Focus WRC z roku 2007.

Program rallye

Pátek 19. dubna: slavnostní start (18.00 Klatovy, náměstí), sobota 20. dubna (časový harmonogram rychlostních zkoušek) - 11.05: Patraska – Janovice, 12.20: D. Těšov – Hlavňovice, 12.55: Petrovice – Velhartice, 15.32: Patraska – Janovice, 16.47: D. Těšov – Hlavňovice, 17.22: Petrovice – Velhartice, neděle 21. dubna - 9.00: Kdyně – Nevděk, 9.55: N. Čestín – Křížovice, 12.25: Kdyně – Nevděk, 13.20: N. Čestín – Křížovice, 14.00: cíl Klatovy náměstí. Pozn.: historické vozy ve 32. ročníku Historic Vltava Rallye budou závodit už v pátek.

