Například odchovankyně klatovského basketbalu, reprezentantka ČR a v současnosti hráčka pražské Slavie Barbora Holubová. „Prvního kempu jsem se zúčastnila v roce 2014 společně i s dalšími spoluhráčkami BK Klatovy. Chtěla jsem poznat nové lidi a hlavně se naučit v basketbalu něco nového,“ uvedla Holubová prostřednictvím videa natočeného pro Sport Camps.

„Z kempu jsem si odnesla spoustu nových dovedností a také zkušeností, které jsem později využila. Především mi ale tábor dal celou řadu nových přátel,“ pokračovala s úsměvem sobě vlastním.

Nasát jedinečnou atmosféru sportovních kempů v Klatovech vřele doporučuje také basketbalista Jan Zídek, který hraje americkou univerzitní soutěž NCAA.

„Když jsem se poprvé zúčastnil Hoop Campu (basketbalový tábor), bylo mi devět nebo deset let. Tábor mi dal hodně zábavy, šanci potkat nové kamarády, a také trenéry, kteří se podíleli na mém basketbalovém rozvoji,“ řekl syn Jiřího Zídka mladšího, bývalého profesionálního basketbalisty, který se dokázal prosadit v severoamerické a věhlasné NBA.

Ale sportovní tábory nenabízí pouze basketbal. Přihlásit se děti ve věku od 8 do 18 let mohou na kempy se zaměřením na plážový volejbal, nebo multisportovní kemp, jenž je určený pro děti, které milují sport, ale ještě se nerozhodly, který je nejvíce baví a jemuž by se chtěly věnovat.

„Děti si na tomto kempu během pěti dní vyzkouší třeba atletiku, basketbal, florbal nebo plážový volejbal,“ vysvětlil Jakub Jarošík, jeden z trenérů a členů organizačního týmu Sport Camps.

Na jaké hvězdy se děti mohou těšit?

Kateřina Valková (česká reprezentantka ve volejbale i beachvolejbale, vítězka Českého poháru žen 2021 s VK UP Olomouc), Barbora Holubová (česká reprezentantka v basketbale, vítězka Českého poháru žen s týmem KP Brno (2018), 2. místo ŽBL 2018 (KP Brno)), Jonáš Kreysa (český reprezentant ve florbale, mistr světa juniorů 2019, hráč superligového týmu Tatran Střešovice), Jiří Kraffer (český juniorský reprezentant ve volejbale i beachvolejbale, dvojnásobný mistr ČR ve volejbale s týmem VK Jihostroj České Budějovice), Miroslav Marko (bývalý profesionální basketbalista, mistr ČSFR i Slovenska a momentálně úspěšný trenér s mnohaletými zkušenostmi, který vedl například extraligové týmy USK Praha, Prostějov či Pardubice. Miroslav Marko bude šéftrenérem sportovního kempu se zaměřením na basketbal – Sport Camps – Basketbal).