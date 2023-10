/VOLEJBAL/ Volejbalisté SK Volejbal Klatovy mají za sebou úvodní dvojkolo nového ročníku krajského přeboru I. třídy, ve kterém odcestovali na Chodsku, kde změřili síly s domácím béčkem Domažlic. Zatímco v prvním duelu tým z města pod Černou věží vyhrál na sety 3:1, ve druhém mači stejným výsledkem silnému soupeři podlehl. Domů si tak na úvod nové sezony odvezl tři body.

Volejbalisté Klatov se na úvod nového ročníku představili v krajském přeboru v Domažlicích. | Foto: se svolením Jana Netrvala

„Dopolední utkání bylo ze začátku velmi vyrovnané. Se soupeřem jsme se přetahovali prakticky o každý bod, a až na jeden set jsme koncovky uhráli vždy v náš prospěch. Poslední set jsme pak měli pod kontrolou od začátku až do konce. Dařil se nám zejména servis, kdy jsme si vytvořili náskok deseti bodů a ten jsme udrželi až do konce,“ popisoval úvodní duel klatovský volejbalista Jan Netrval. „V tomto zápase bych vyzdvihl příjem a pak poměrně nekompromisní útok, kdy jsem se mohl na všechny spolehnout a nemusel jsem na nahrávce příliš rozmýšlet, přes koho budeme hrát,“ doplnil.

VIDEOREPORTÁŽ: Běh na Klenovou opanovali Luboš Kůra s Hanou Kolářovou

Odpolední zápas se nesl v duchu poměrně odlišném. Alespoň tak jej hodnotí mladík Klatov. „Zvýšili jsme chybovost servisu, takže jsme raději zvolnili, čímž se ale soupeři také zlepšil příjem. Soupeř rovněž vystřídal libero a celkově se mu tímto krokem zlepšila obrana,“ vypozoroval Jan Netrval. „Nám se přestalo dařit na útoku, čemuž jsem vyššími nahrávkami také úplně nepomohl,“ sypal si popel na hlavu po porážce 1:3 ve druhém vzájemném utkání s Domažlicemi.

Volejbalisté Klatov.Zdroj: se svolením Jana Netrvala

„Hodilo by se, abychom alespoň na několik výměn protočili sestavu, bohužel nás nebylo tolik, abychom to mohli učinit. I přes odpolední nepovedené utkání ovšem mohu říci, že na první kolo sezony jsme nepředvedli špatný výkon,“ konstatoval Jan Netrval, který zároveň pozval fanoušky klatovského volejbalu na nejbližší soutěžní dvojutkání. „Chtěl bych pozvat příznivce klatovského volejbalu na první domácí zápas, kdy 28. října do 11 a 15 hodin přivítáme bývalý druholigový tým Volejbal Sokolov.“ Hraje se v hale ZŠ Čapkova.

Sportovní víkend na Klatovsku? Hokej, florbal, ale i rugby a stolní tenis