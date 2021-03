Vláda na tři týdny zakázala pohyb mezi okresy. A sportovat se dá dokonce jen na území obce, kde mají lidé trvalý pobyt nebo bydliště. Což lze možná dodržet při běhání, ale co mají dělat cyklisté?

Hej je profesionálům. Ti mohou dál křižovat cesty napříč okresy bez omezení.

„Kluci normálně trénují. Ale záhy se vydáme na soustředění do Itálie, kde sice také platí nějaká omezení, ale ne tak přísná jako u nás,“ říká sportovní ředitel silniční profesionální stáje AC Sparta se sídlem v Těškově na Rokycansku.

Že mohou dál běžně fungovat jen profesionálové, potvrzuje i Petr Kubias, předseda Plzeňského krajského svazu cyklistiky. „Výjimku z přijatých omezení mají sportovci, kteří se danou činností živí a mohou to doložit platnou smlouvou. Na amatéry se to nevztahuje, a to ani na držitele svazové licence,“ říká Kubias.

Zpřísněná nařízení doléhají i na něj osobně. Na kole se jako bývalý závodník stále rád sveze, a navíc šéfuje mladým jezdcům z Roman Kreuziger Cycling Academy.

„Naši mladí to mají nyní složité. Absolvovali soustředění na Mallorce a k udržení výkonnosti potřebují dál jezdit. V Plzni, která je velká, to ještě jde. Nějaký okruh se tu dá natočit, ale když máte trénovat čtyři pět hodin, tak to není legrace. Ale všichni chápou, že situace je vážná, nemocnice jsou přetížené, a tak hledáme náhradní řešení. Borci třeba trénují doma na chytrých trenažerech,“ říká Kubias s tím, že nařízení je důležité dodržovat. „Už kvůli tomu, aby se alespoň trochu ulevilo zdravotníkům,“ zdůrazňuje.

Takže v Plzni to na kole ještě nějak jde. Katastr města, zahrnující i satelitní obce, je rozsáhlý. Cyklostezka číslo 2171, kopírující obvod města, vám dokonce nabídne trasu o délce zhruba 50 kilometrů.

Ale co menší obce, kde je to od cedule k ceduli jen pár minut? Jako třeba ve Štěnovicích u Plzně.

„Tady je teď problematický život vůbec. Lidé sice většinou pracují v Plzni, ale nakupovat musí jezdit do Přeštic. Takže virus, který případně chytí v práci, rozvezou zase dál. No a na kole byste měli kroužit jen po Štěnovicích,“ říká cyklista, který nechtěl být jmenován. „Když chcete vyjet kousek dál, musíte si vzít do kapsy asi síťovku na nákup, který je v rámci okresu povolený,“ říká posmutněle.

O něco lepší to mají ve Stupně na Rokycansku, kde cyklisticky vyrostl reprezentant Ondřej Cink a kde mládežnický klub dál funguje.

„Děcka sice musí nyní trénovat jen individuálně s rodiči, ale k dispozici mají tratě v lesním areálu, kde se každoročně konají závody. Pro ty starší to sice znamená kroužit tu třeba tři hodiny, ale je to lepší než nic,“ říká Jaroslav Ryba, předseda Author Teamu Stupno. „Horší to mají v Klabavě, kde katastr tvoří jen zastavěná část obce,“ podotýká Ryba.