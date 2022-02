Jan Šrail vyhrál na Zadově závod Českého poháru v běhu na lyžích

V krásném závodě v obřím slalomu pořádaném na jeho počest dosáhli šumavští závodníci velmi dobrých výsledků. V kategorii mladších žaček zvítězila Agáta Částková z ABC Teamu Železná Ruda, v mladších žácích se krajským přeborníkem stal Jan Urbánek z SA Špičák.

V kategorii starších žákyň vyhrála Alena Račková z SK Bublava, mezi staršími žáky zase slavil celkové prvenství David Maxa (SA Špičák) před Lukášem Petlachem ze Sokola Špičák a Adamem Majerem z SK Železná Ruda.

Naďa Kintzlová předala pohár pro absolutního vítěze Adamu Maxovi přímo na stupni nejvyšším. Člen SA Špičák zvítězil mezi juniory suverénně před druhým Tomášem Králem (Sokol Špičák) a bronzovým Jiřím Ševčíkem, parťákem z oddílu.Zdroj: Jaroslav Frič

Nejúspěšnějšími juniorkami byly Karolína Nováčková z plzeňského Slavoje a Ema Vanišová z SA Špičák. V juniorech zase suverénně zvítězil Adam Maxa z SA Špičák před Tomášem Králem ze Sokola Špičák a Jiřím Ševčíkem (SA Špičák). Krajskou přebornicí v kategorii žen se stala Kateřina Hlaváčová ze Sokola Špičák a v mužích Jan Henig (Sokol Špičák) před oddílovým kolegou Jakubem Müllerem a Milanem Koryťákem mladším z SA Špičák.

Tradiční Šumavský pohárek se vydařil

Další den byl svátkem pro nejmladší lyžaře, kteří se po třech letech dočkali konečně zase svého Šumavského pohárku. Jak si vedli talentovaní zástupci z šumavských oddílů, můžete vidět ve výsledkovém servisu.

Gratulujeme závodníkům, trenérům, rodičům i funkcionářům, kteří se na přípravě krásného závodu podíleli. Držme zároveň palce, ať se podaří ještě všechny další plánované akce a nechť přinesou další úspěchy a radost všem příznivcům sjezdového lyžování.

Nejvíce ho baví běhat v lese a podél oceánu, v ráji ale trosečníky nepotkal

Pro děti bude jistě dobrou inspirací senzační úspěch Ester Ledecké na již skončených ZOH v Pekingu, ale i krásný úspěch naší krajanky Terezy Nové, která svou kariéru začínala pod chatou Masna v Železné Rudě.

Šumavský pohárek. Stupně vítězů, kategorie mladších žáků – horní řada zleva: Jan Urbánek, Vítek Dlouhý (oba SA Špičák) a Adam Vorlický (Jiskra Nejdek). Dole zleva: Adam Hamr (Ski Budweis), Jan Matouš Vrba (TJ Kašperské Hory) a Matěj Král (Sokol Špičák).Zdroj: Jaroslav Frič

Vzhledem k minimu zkušeností a mladému věku je její 33. místo v super G, osmadvacátá příčka ve sjezdu a 14. místo v alpské kombinaci skutečnou bombou. Gratulace patří jí i jejímu trenérovi a manažerovi Milanu Černému i rodičům a dalším trenérům, kteří se na jejím vývoji podíleli.

Šumavský pohárek - super přípravka dívky (do 8 let): 1. Magdalena Koudelová, 2. Johana Kateřina Červená, 3. Eliška Hellerová (všechny Sokol Špičák). Super přípravka chlapci (do 8 let): 1. Jáchym Drnec (SA Špičák), 2. Antonín Opluštil (Nýrsko), 3. Matyáš Nový (SK Železná Ruda), 4. Martin Kovářík (Sokol Špičák), 5. Antonín Doumel (SK Železná Ruda). Předžákyně (11 až 12 let): 1. Lucie Schejbalová (SK Železná Ruda), 2. Adéla Petlachová (Sokol Špičák), 3. Alexandra Hladíková (SA Špičák), 4. Anna Lukavská (SA Špičák), 5. Lucie Jandová (SA Špičák), 6. Barbora Šimáková (Sokol Špičák), 7. Katharina Wallner (SA Špičák). Předžáci (11 až 12 let): 1. Benjamin Leba (SA Špičák), 3. Matouš Drnec (SA Špičák), 6. Jakub Král (Sokol Špičák).



Mladší žákyně (13 až 14 let): 1. Rosálie Garbová (ABC Team Železná Ruda), 2. Agáta Částková (ABC Team Železná Ruda), 4. Emma Tobiášová (ABC Team Železná Ruda), 6. Emma Matějková (SK Železná Ruda), 7. Kateřina Rumlová (SA Špičák). Mladší žáci (13 až 14 let): 1. Vítek Dlouhý (SA Špičák), 2. Jan Urbánek (SA Špičák), 5. Jan Vrba (TJ Kašperské Hory), 6. Matěj Král (Sokol Špičák). Starší žákyně (15 až 16 let): 1. Nicol Kvašnovský (SKI TEAM BUDWEIS), 4. Jana Štěpánková (SK Železná Ruda).



Starší žáci (15 až 16 let): 1. Jakub Špičák (SA Špičák), 2. Štěpán Ševčík (SA Špičák), 3. Šimon Špeta (SK Písek). Mladší junioři (17-18 let): 1. Adam Maxa (SA Špičák), 2. Tomáš Král (Sokol Špičák), 5. Vojtěch Špičák (SA Špičák). Pozn.: V servisu jsou uvedeni všichni šumavští jezdci, kteří skončili do 7. místa.

Autoři: Jaroslav Frič, Martin Mangl

