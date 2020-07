Naštěstí se aktéři hecli a společně s dalšími přítomnými vytvořili fantastickou atmosféru. Závodníci pálili kalorie, častokrát si hrábli na dno svých sil. Fanoušci si zase vykřičeli hlasivky a pořadatelé? Ti cítili hrdost, ale i úlevu. „Je to konečně za námi. Vždyť ještě před několika týdny nebylo jisté, jestli náš závod budeme kvůli epidemii koronaviru vůbec moci uskutečnit. Naštěstí vše dobře dopadlo a cílovou páskou nakonec proběhlo 364 závodníků,“ pochvalovali si organizátoři na svých facebookových stránkách.

Zdroj: facebook Myslív Race.

Mimochodem, celková účast byla téměř o stovku vyšší než vloni. Myslív race si střihli děti, muži, ženy i tříčlenné týmy. „Na organizaci závodu se kromě výboru a hráčů TJ Sokol Myslív opět podílela snad polovina obce a dík za pomoc patří i přátelům z řad hasičů z Polánky, Milčic a dalších okolních obcí. Celá akce tak kromě kratšího výpadku elektrické energie nezaznamenala větší problém. Obrovský dík patří i sponzorům závodu a týmu zdravotníků pod vedením Michala Marečka, který naštěstí kromě drobných zranění nemusel zasahovat,“ pokračovali v hodnocení spokojení organizátoři.

V kategorii dospělých a tříčlenných týmů nadšenci absolvovali přibližně 8,5 km dlouhou trať s převýšením přes 300 metrů. „Oproti loňskému ročníku si architekt trati Michal Bláha s účastníky skutečně pohrál, protože navíc přidal tři poměrně tvrdá stoupání, která důkladně prověřila běžeckou kondici všech závodníků. Kreativitou při tvorbě překážek celý tým pořadatelů opět nešetřil, a také překážky, které šlo dříve překonat volnějším tempem, důkladně přitvrdil,“ doplnili pořadatelé.

Zdroj: facebook Myslív Race.

Kategorii do 40 let obhájila loňská vítězka Hana Zimová, v kategorii nad 40 let slavila triumf Tereza Knihová. Mezi muži do 40 let zvítězil ve výborném čase Radim Červeňák, jenž vloni vybojoval stříbro. V mužské kategorii nad 40 let zase kraloval David Krása a v týmech zvítězilo družstvo Slaný kobylky ve složení Lukáš Černý, Zdeněk Půček a Petr Třešňák.

Víkend plný úchvatných sportovních výkonů a osobních příběhů tedy skončil úspěšně a účastníci se již teď těší na další ročník. „Závod jsem si moc užila, byl moc fajn. Už se těším na další rok,“ napsala na facebooku Jaroslava Eflerová. „Ještě teď mě bolí celé tělo, ale už se těším na další ročník závodu. Děláte to moc dobře a děkuji všem, kdo se na přípravě závodu podílí,“ chválil Miroslav Forst. A přidali se k ní další. „Čím dál tím lepší,“ kvitoval například Tomáš Tauer.

Zdroj: Youtube

Kompletní výsledkový servis všech kategorií najdete na facebookových stránkách Myslív Race. A jedna perlička na závěr – Myslív Race 2020 si můžete zopakovat v pondělí 27. července od 18.35 hodin na televizním kanále Sport 5.