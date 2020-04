Pandemie nového typu koronaviru ochudila slavnou soutěž o tři poslední podniky ve Skandinávii. Vlivem vyšší moci byly zrušené závody Birkebeinerrennet a Reistadlopet v Norsku i 70 km dlouhý závod ve finském Ylläs-Levi.

Běžci tak přišli celkem o 174 km, a také šanci zabojovat v závěru sezony o co nejlepší umístění. V individuálním i týmovém hodnocení. Šumavské fanoušky během celé sezony zajímalo nejvíce počínání středoevropského eD system Bauer teamu. Tým Lukáše Bauera obsadil v hodnocení družstev šestou příčku. Kateřina Smutná navíc v individuálním měřítku brala mezi ženami bronz. Její týmové kolegyni, Francouzce Roxane Lacroixové, uniklo umístění v elitní desítce o jednu příčku.

Nejlepší z mužů Bauerova týmu byl její krajan ze země Galského kohouta Alexis Jeannerod, který se díky devatenácté pozici vešel do elitní dvacítky. Tam se naopak nevešel další člen týmu – Jan Šrail z Nové Hůrky u Prášil, který v hodnocení seriálu obsadil „až“ 46. místo.

„Chtěl jsem víc. Asi jsem přepálil přípravu. Neumím si to vysvětlit, ale během sezony jsem byl dost unavený. Seděly mi spíš kratší závody, třeba ty v Itálii. Na delších tratích jsem od poloviny závodu většinou ztrácel,“ říkal v nedávném rozhovoru Deníku devětadvacetiletý borec.

Smutnou náladu si Šrail spravil alespoň v celkovém hodnocení sprinterů a vrchařů. „Výkony Honzy byly vesměs stabilní. Myslím si, že odvedl velmi slušnou práci. I s ohledem na to, že při lyžování musí chodit normálně do práce,“ hodnotil svého svěřence Lukáš Bauer, bývalý běžec na lyžích, šéf týmu a nyní i člen polské reprezentace.

Jak už bylo zmíněno, sezona skončila předčasně. Aktuální situace a přísná opatření Vlády ČR se projevila na všech občanech Evropy. Šraila nevyjímaje. „Naštěstí jsme nemuseli do karantény, protože z posledního závodu ze Švédska (Vasův běh – pozn. autora) jsme přijeli o trochu dřív, než byla vyhlášena státní opatření. Se sportem je teď ale na delší dobu konec, i když se snažím trošku udržovat. V současnosti normálně pracuji a přemýšlím, co bude dál. Situace v Evropě není dobrá a firmy, které nás sponzorují, začínají mít velké problémy, takže teď tak trošku panuje menší nejistota,“ uzavřel rozhovor usměvavý chlapík.

Nejistotu cítí také šéf týmu Lukáš Bauer. „Situace s koronavirem nezmrazila pouze společenský život, ale i nás. Měl jsem už v hlavě plány na další sezonu, ale najednou přišla totální změna. Sport šel na druhou kolej a nejdůležitější je, aby se svět dal do pořádku, lidé mohli začít normálně žít a fungovat,“ uvedl v tiskovém prohlášení olympijský medailista z Turína (stříbro) a z Vancouveru (dvakrát bronz).

„Teprve pak můžeme něco řešit, jaký prostor bude pro sport a jak na tom budou naši partneři. Těm bych chtěl moc poděkovat za jejich podporu v letošní sezoně, protože bez nich by to jednoduše nešlo,“ uvědomuje si Bauer. „Poděkování pochopitelně patří také závodníkům, ale i médiím a fanouškům lyžování, kteří nás sledovali a podporovali. Je vidět, že jsme i letos odvedli dobrou práci a uděláme všechno pro to, aby tým mohl pokračovat dál,“ dodal.