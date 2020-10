Těsná a zcela jednoznačná porážka. To je bilance basketbalistů BK Klatovy v úvodních dvou střetnutích nového ročníku druhé ligy. Západočeši na domácí palubovce přivítali dva soupeře ze severu Čech – rezervu ústecké Slunety a záložní tým Slavoje Litoměřice.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Martin Mangl

Proti Slunetě to byl boj až do posledního okamžiku. Klatovy o poločasové přestávce dokonce vedly o tři body. Svůj náskok však ztratily ve třetí čtvrtině, a i když se v poslední části hry snažily výsledek přetočit zpátky na svou stranu, nestačilo to. Těsná porážka 59:63 mrzí.