Klatovy vyhrály oba zápasy a vrátily se v tabulce nejvyšší krajské soutěže ve stolním tenisu na druhé místo. Boj o postup tak i nadále slibuje zajímavou podívanou. „Na utkání do Kdyně a Domažlic jsme cestovali bez zdravotně indisponovaného Míry Jehlíka, kterého nahradil člen naší rezervy Lukáš Nedoma. Ranní zápas ve Kdyni nebyl vůbec jednoduchý, domácí bojující o záchranu nechtěli dát svou kůži lacino. V utkání jsme ale celou dobu vedli a měli ho více méně pod kontrolou. Přesto zápas dospěl až do dramatické koncovky, nicméně závěr utkání jsme již zkušeně zvládli,“ pochvaloval si v hodnocení pro Deník kapitán klatovského družstva Lukáš Zahradník.

1/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 2/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 3/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 4/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 5/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 6/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 7/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 8/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 9/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 10/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 11/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 12/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 13/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 14/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 15/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 16/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 17/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 18/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 19/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 20/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 21/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 22/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 23/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 24/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 25/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 26/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 27/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 28/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 29/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 30/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 31/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 32/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 33/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 34/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 35/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 36/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 37/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 38/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 39/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 40/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 41/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 42/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 43/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 44/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 45/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 46/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 47/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 48/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 49/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 50/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 51/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 52/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 53/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 54/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 55/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 56/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 57/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 58/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 59/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 60/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 61/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 62/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 63/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 64/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 65/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 66/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 67/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 68/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 69/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 70/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 71/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 72/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 73/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 74/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 75/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 76/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 77/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 78/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 79/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek. 80/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl KST Klatovy, muži - ilustrační snímek.

„Odpolední zápas v Domažlicích jsme začali vybojovanou čtyřhrou a stav po nich tak byl 1:1. Následně jsme odskočili podobně jako v ranním utkání do vedení o tři čtyři body, a to jsme si zvládli udržet až do samotného konce. Domácí tažení stoprocentním Martinem Pangrácem nakrátko snížili, ale následně jsme se dokázali vrátit na vítěznou vlnu a mohli slavit vítězství,“ těšilo stolního tenistu. „Zapsali jsme tak dvě další výhry, osm bodů do tabulky a posunuli se zpět na druhé místo. S uplynulým víkendem tak můžeme být maximálně spokojeni a už se těšíme na další souboje,“ dodal Zahradník.

Pohár jednotlivců v ringových disciplínách pro klatovskou fighterku Strnadovou

Zatímco klatovští stolní tenisté dvakrát uspěli, borcům ze Sušice se nedařilo. Se třetími Břasy Sušičtí prohráli 3:10, se Lhůtou 4:10. Sušice je v tabulce divize poslední a pokud nezabere, sestup o patro níže ji nemine.

15. kolo: TJ Sokol Kdyně – KST Klatovy 7:10

Sady: 33:35. Míčky: 590:621. Vrchní rozhodčí a rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 3 hodiny. Diváci: neuvedeno. Sestava a body TJ Sokol Kdyně: Stodola 3:1, Homolka 1:3, März 0:3, Stanček 2:2. Sestava a body KST Klatovy: Zahradník 4:0, Pergler 3:1, Javorský 4:0, Nedoma 0:3. Čtyřhry: 1:1 (Stanček, Stodola – Zahradník, Nedoma 3:0, Homolka, März – Javorský, Pergler 2:3).

15. kolo: KOC Sušice – TJ Sokol Břasy 3:10

Sady: 15:32. Míčky: 384:462. Vrchní rozhodčí: Pavel Kopřiva. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny. Diváci: 2. Sestava a body KOC Sušice: Mezera 0:3, Holý 0:2, D. Mazura 1:2, Sommer 1:2. Sestava a body TJ Sokol Břasy: Lehner 3:0, Jícha 3:0, Habl 1:2, Jůza 2:0. Čtyřhry: 1:1 (Sommer, D. Mazura – Lehner, Jícha 0:3, Holý, Mezera – Jůza, Habl 3:0).

Nýrsko přetlačilo Rapid. Výkon? Spokojenost, chválil Kalivoda. Potěšilo ho mládí

16. kolo: SK Jiskra Domažlice – KST Klatovy 6:10

Sady: 25:34. Míčky: 540:548. Vrchní rozhodčí a rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 3 hodiny. Diváci: 1. Sestava a body SK Jiskra Domažlice: Horák 1:3, Mareš 0:3, Marešová ml. 0:3, Pangrác 4:0. Sestava a body KST Klatovy: Zahradník 3:1, Pergler 3:1, Javorský 2:1, Nedoma 1:2. Čtyřhry: 1:1 (Pangrác, Ludvík – Zahradník, Nedoma 2:3, Horák, Marešová ml. – Pergler, Javorský 3:1).

16. kolo: KOS Sušice – TJ Sokol Lhůta 4:10

Sady: 20:37. Míčky: 508:586. Vrchní rozhodčí: Pavel Kopřiva. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 15 minut. Diváci: 2. Sestava a body KOC Sušice: D. Mazura 2:1, Holý 0:3, Leipelt 0:3, P. Mazura 1:2. Sestava a body TJ Sokol Lhůta: Ulbrich 3:0, Michal 3:0, Vycudilík 2:1, Protiva 1:3. Čtyřhry: 1:1 (Kopřiva, P. Mazura – Ulbrich, Michal 3:2, Leipelt, Holý – Protiva, Čech 0:3).

Klatovský rodák ve Spartě prodloužil o dva roky. Jsem tu spokojený, říká obránce

Kompletní výsledky 15. kola: SKUŘ Plzeň B – TJ Sokol Lhůta 10:3, TJ Sokol Horní Bělá – Union Plzeň B 5:10, TJ Sokol Nezvěstice – SKUŘ Plzeň C 9:9, SK Jiskra Domažlice – TJ Sokol Bor B 9:9, TJ Sokol Kdyně – KST Klatovy 7:10, KOC Sušice – TJ Sokol Břasy 3:10. Kompletní výsledky 16. kola: KOC Sušice – TJ Sokol Lhůta 4:10, SKUŘ Plzeň B – TJ Sokol Břasy 9:9, TJ Sokol Nezvěstice – Union Plzeň B 1:10, TJ Sokol Horní Bělá – SKUŘ Plzeň C 10:5, TJ Sokol Kdyně – TJ Sokol Bor B 10:3, SK Jiskra Domažlice – KST Klatovy 6:10.

Divize stolního tenisu.Zdroj: ČAST

Luby bojovaly, ale okresní hokejové derby nakonec ovládla Malá Víska