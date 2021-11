A právě Karel Šot na konci října oslavil významné životní jubileum. Dlouholetému funkcionáři a srdci i duši Tělovýchovné jednotky Sokola Mochtín bylo 75 let. Pravému sportovci a nefalšovanému sportovnímu nadšenci ještě teď chodí gratulace a poděkování.

„Chtěl bych panu Šotovi touto cestou jménem celé TJ Sokol Mochtín moc poděkovat za dlouholetou práci a obětavost pro naší tělovýchovnou jednotu a zejména popřát hodně zdraví a životního elánu do dalších let,“ řekl Jiří Dolejš, místopředseda TJ Sokol Mochtín a předseda tamního fotbalového oddílu.

Karel Šot (vpravo) oslavil na konci října 75. narozeniny.Zdroj: fotogalerie TJ Mochtín

Karel Šot celý svůj život zasvětil sportu. Dlouhá léta pracoval na ČSTV Klatovy a následně v nástupnickém Pošumavském sportovním sdružení Klatovy, kde na různých postech úřadoval až do odchodu důchodu. Sportu se věnoval i mimo zaměstnání, a to jako aktivní hráč i jako vášnivý funkcionář.

„V mládí se věnoval závodně atletice, hokeji a kopané. Později byl také úspěšným trenérem, rozhodčím a organizátorem sportovních soutěží,“ popisoval Dolejš velkou osobnost nejen mochtínského sportu.

Bez něj by žádný sport v Mochtíně nejspíš vůbec nebyl…Zdroj: fotogalerie TJ Mochtín

„Je jedním ze zakladatelů fotbalového oddílu v Mochtíně v roce 1971. O dva roky později pak založil i první mládežnické družstvo žáků. Již od začátku svého působení je tedy duší nejen fotbalu, ale sportu v Mochtíně (a nejen tam) vůbec,“ podotkl.

Za své zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu na okrese Klatovy obdržel řadu tělovýchovných vyznamenání, včetně vyznamenání od Fotbalové Asociace ČR Ceny Dr. Václava Jíry, která mu byla v roce 2011 předána tehdejším předsedou Fotbalové Asociace České republiky panem Ivanem Haškem.

Karel Šot je srdcem a duší sportu v Mochtíně. A nejen tam.Zdroj: fotogalerie TJ Mochtín

Cena Dr. Václava Jíry je fotbalovou asociací každoročně udělována osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj českého fotbalu. A mezi ně Karel Šot bezpochyby patří.

Mohlo by se zdát, že po odchodu do penze už bude Karel Šot jenom odpočívat, jenže opak je pravdou. Ještě více se soustředí na práci v Mochtíně, a to i přes nemalé zdravotní potíže. „Na výčet všech jeho aktivit a zásluh by nestačila celé stránka, a tak jen namátkou pár příkladů. Pro širokou sportovní veřejnost pořádá Mochtínský přespolní běh, pro mládež a staré gardy různé turnaje v halové kopané, koncem roku tradiční rozlučkové akce s uplynulým rokem: turnaj ve stolním tenise nebo rozlučkový turnaj v sálové kopané. Pravidelně informuje o výsledcích všech mochtínských týmů na webových stránkách, které založil a přispívá také do Klatovského deníku,“ vyjmenovával Jiří Dolejš.

Karel Šot.Zdroj: fotogalerie TJ Mochtín

V Klatovskému deníku se angažuje především příspěvky z hokejového přeboru, národní házené, ale jeho rukopis nese i celá řada dalších článků.

„K tomu všemu se neustále stará o celé zázemí sportovního areálu v Mochtíně, včetně zeleného pažitu, který jeho zásluhou patří k vůbec k těm nejlepším v okolí,“ dodal Jiří Dolejš.

Karel Šot při pořádání Mochtínského přespolního běhu.Zdroj: fotogalerie TJ Mochtín

Závěrem by panu Šotovi chtěla s mírným zpožděním poblahopřát i sportovní redakce Deníků v Plzeňském kraji.



Pane Šote, přejeme vám z celého srdce spoustu dalších a krásných let, životní optimismus a hlavně pevné zdraví. To je ze všeho nejdůležitější.