Ale českého šampiona na cestě za triumfem nezastavil ani hvězdný Francouz Maxim Marott, čtvrtý muž z olympiády v Rio de Janeiru 2016.

„Takového soupeře, jako je Maxim, jsem tady potřeboval. Ten závod byl úplně jiný než loni, musel jsem jet od startu nadoraz, on se držel tak deset patnáct vteřin za mnou, slouho nebylo nic rozhodnuté,“ pochvaloval si cíli Ondřej Cink.

„Velký dík patří i fanouškům, kteří byli fantastičtí,“ vyzdvihl biker, jenž pochází z Újezdu u Svatého kříže na Rokycansku. Také závod žen měl stejnou vítězku jako před rokem, Anne Tepstraovou z Nizozemska.

Pro Cinka to byla úspěšná generálka na mistrovství ČR, které se jede o nadcházejícím víkendu v Peci pod Sněžkou.

Ondřeji, kdy jste si řekl, že už vás ani francouzský soupeř neohrozí?

Až v posledním kole jsem ho zlomil, bylo skvělé mít porovnání s tak vynikajícím závodníkem, který umí jezdit ve svěťáku na pódiu. Jsem moc rád, že jsem vyhrál.

Co říkáte na diváky, kteří vás hnali za vítězstvím?

Jejich podpora byla skvělá, vůbec jsem nečekal, že přijde tolik lidí. Jsem rád, že fandili. Já to tady beru jako domácí závod, pocházím kousek odsud. Jsem rád, že lidi přišli a děkuju jim moc.

Loni jste říkal, že zdejší trať má světové parametry. Teď, když jste tady vyhrál podruhé, můžete říct, že vám sedí?

Přesně taková má trať na cross country být. Rychlé, jeden dlouhý kopec, pak samý single truck – nahoru, dolů. Je to zábavné, technické.Je to super trať.

Ale také hodně náročná…

Ano, ta trať neodpustí žádnou chybu. jak je to hodně rychlé, nedělají se velké rozestupy. Člověk nesmí dělat chyby, v cíli by to bylo znát.

Nakolik je pro vás vítězství důležité vzhledem k tomu, že vás čeká za týden mistrovství republiky?

Zdá se, že forma je dobrá. Byl to pro mě testovací závod. Deset dní předtím jsem trénoval na Šumavě, takže jsem byl trošku unavený. Ale jelo se mi dobře, výkonnost je slušná. Teď už budu jen ladit formu. Myslím, že na mistráku by mohl být výkon ještě o něco lepší.

To znamená, že vidíte rezervy? Co jde zlepšit?

Jak už jsem říkal, jel jsem tady po těžkém tréninku. Do mistráku půjdu odpočatější a úplně připravený.

Říkal jste, že jste se cítil unavený, ale na trati se mi zdálo, že jste sršel energií…

Ono to tak možná vypadalo. Ale musel jsem jet úplně nadoraz.