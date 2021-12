Minulý týden se svým týmem Vltava Fund Ski team absolvoval soustředění v Livignu, které si o víkendu zpestřil přípravným, ale prestižním závodem La Sgambeda na 35 km. A výsledek? Zisk parádní bronzové příčky.

„Jelo se skatem, který moc netrénuji, takže jsem trošku nevěděl, co od toho mám čekat. Ale všechno klaplo a nakonec z toho bylo ve slušné konkurenci třetí místo. Jen škoda, že jsem si trošku lépe nerozvrhl síly, protože souboj o druhé místo jsem prohrál až v závěru,“ řekl Šrail v telefonickém rozhovoru a chválil servisní tým. „Odvedl skvělou práci, skvěle mi jely lyže,“ liboval si borec, jenž si na jihu Evropy ještě nějakou chvíli pobude. Konkrétně čtyři dny.

Užívat si život naplno, to bych přál každému, usmívá se Jan Šrail

„Ještě tu s týmem odjezdíme pár tréninků a v pátek se vracíme domů. Je to tady super. Jsou to parádní chvíle strávené s celým týmem. Poté už bude zbývat pouze týden do startu sezony, který pro nás začíná ve Švédsku individuálním prologem a týmovým závodem,“ uzavírá Jan Šrail rozhovor.

Nesložili se, i když na lídra ztráceli. Týmový výkon, pochvaloval si kouč Straka