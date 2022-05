Blíží se jubilejní 50. ročník Mochtínského přespolního běhu.Zdroj: Jiří Jiřík

Oproti předchozím ročníkům však hlavní trať doznala jedné výrazné změny, k níž museli pořadatelé přistoupit z důvodu obrovského navýšení počtu projíždějících aut po silnici od Mlázov do Mochtína a obráceným směrem.

„Od letošního ročníku se trať pro dospělé a dorostence mění. Z bezpečnostních důvodů opouštíme tradiční čtyřkilometrový okruh Mochtín – Pila – Těšetiny – Mochtín, který tvořila z poloviny nebezpečná silnice. Nyní bude vyznačen červeně dvoukilometrový okruh, který se poběží dvakrát, a to z drtivé většiny po trávě (loukách), prakticky bez převýšení. Asfaltový povrch bude dlouhý přibližně jen sto metrů,“ upozornil ředitel závodu Karel Šot s tím, že děti, žactvo a dorostenky poběží přímo ve sportovní areálu TJ Sokol Mochtín.

Přihlášky je možné podat na místě v den závodu, a to od 15.15 do 16.00 hodin (žactvo), pro ostatní běžce je registrace otevřená ještě o půl hodinky déle. Startovné činí pro dospělé běžce 50 Kč. Děti, žactvo a dorost do 18 let vůbec nic neplatí. Více informací dostanete u ředitele závodu Karla Šota na telefonním čísle 605 357 370. Propozice včetně startu jednotlivých kategorií najdete ZDE.

