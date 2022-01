„Akce se téměř podobala malému mistrovství republiky, protože se jí zúčastnili sportovní střelci ze čtrnácti klubů z celé republiky od Ostravy přes Brno, České Budějovice, domácí Plzeň až po Sokolov a Liberec. V kategorii mladších žáků a žákyň ve věku do dvanácti let se do soutěže zapojilo celkem pětadvacet střelců a ve starší kategorii do čtrnácti let soutěžilo dvaačtyřicet mladých střelců. Soutěžilo se v disciplíně vzduchová puška 30 ran vleže,“ popsal charakter závodu trenér Jiří Koukal z SSK Klatovy s tím, že soutěž v Plzni byla vyhlášena zároveň jako krajský přebor ve střelbě mladších a starších žáků.