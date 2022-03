FOTO: Sušice na úvod jara přehrála béčko Rokycan, góly padaly jen v první půli

David Janda velmi úspěšně reprezentoval Českou republiku na mezinárodním Skiinterkriteriu v Říčkách a na neoficiálních ME FIS (Mezinárodní lyžařská federace) – Schüldern cupu v italské Folgarii a ve slovinské Škofje Loce. Toho dosáhl jako starší žák prvním rokem v kategorii!

Kariéra Davida Jandy je od začátku velmi inspirující. Borec, který se narodil v roce 2007, byl úspěšný již od předžákovských kategorií, kdy se mu dostalo výborných základů od bývalého reprezentanta a olympionika Marcela Maxy pocházejícího z malebného prostředí šumavského Špičáku.

Do reprezentace se David Janda dostal již jako mladší žák a také zde pokračoval ve výborných výsledcích. Od tohoto období se mu věnuje zejména zkušený trenér žákovské reprezentace Stanislav Hofman z Liberce.

Minulý rok však přišla neblahá koronavirová pauza, která způsobila, že se v Česku nejel ani jediný republikový závod. I proto David Janda nemohl být zařazen do pondělního vyhlašování nejúspěšnějších sportovců okresu Klatovy. Při velkých časových nárocích závodní lyžařské sezony se talentovaný sportovec David Janda, mimochodem student Gymnázia Praha v Revoluční ulici, dostává do školy od října do března spíše jen sporadicky.

Přesto díky své houževnatosti a pochopení školy dosahuje i v rámci náročného studia výborných výsledků. Navíc se ještě stačí věnovat florbalu, a to v dresu Sparty Praha, která patří k republikové špičce. A jak jinak: i ve florbalu se dostal do výběru Prahy a Středočeského kraje. Tohle všechno je výsledkem jeho mimořádného talentu i píle, ale také mimořádné obětavosti jeho rodičů. Takže jim držme palce, aby vydrželi a dotáhli Davida do absolutní špičky. Naše české reprezentační družstvo by to nutně potřebovalo.

Autoři: Jaroslav Frič, Martin Mangl

