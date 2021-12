Šestiletý motokrosař David Vlček.Zdroj: archiv Zdeňky Vlčkové

Fotbal, florbal, nebo hokej? Kdepak. K motorkách to jejího syna táhlo už odmalička. „Jakmile se naučil šlapat na kole, tak hned obratem ve třech letech začal jezdit na elektrickém Ossetu, o rok později už drtil Yamahu PW a v pěti odjel své první závody na plnohodnotné padesátce jako nejmladší jezdec seriálu mistrovství ČR v motokrosu,“ poznamenala.

Samotného Davida do tohoto sportu tak nemusela přemlouvat. Vybral si zcela sám. „Baví mě to, že jezdím na motorce a že mohu jezdit rychle,“ svěřil se Deníku samotný David Vlček a doplnil i své cíle, sny a touhy směrem do budoucna. „Chtěl bych vyhrávat, dostat pohár pro vítěze a stát se mistrem světa,“ usmívá se talentovaný závodník, jenž vzhlíží ke svému tátovi. „Mým vzorem je tatínek. Chtěl bych být hasič jako on a k tomu vyhrávat závody,“ naznačuje, kam by si přál, aby vedly jeho další kroky.

Zdroj: Youtube

Za svou domácí trať považuje David Vlček tu v Hradišti, která leží přibližně 12 km jihovýchodně od Klatov a je určená pro ostré závody, ale i širokou veřejnost. „Při letním prázdninovém motokrosovém soustředění tady měl Davídek možnost trénovat s velikány motosportu jako například se světovým jezdcem Petrem Polákem, Petrem Masaříkem nebo s Martinem Michkem,“ říká Zdeňka Vlčková, pyšná maminka nadaného borce z Pošumaví.

Kromě samotného ježdění pak David pilně trénuje a rozvíjí i svou všestrannost. „Za naší první sezonou stojí velká dřina a velmi náročné tréninky nejen na motorce, ale i na kole, běhání, fyzická příprava v tělocvičně, v zimě běžky a mnoho dalších cílených tréninků,“ vysvětluje Zdeňka Vlčková a závěrem děkuje. „Velké poděkování patří našemu trenérovi. Pan Václav Vizinger si vzal Davídka do svého motokrosového kroužku, který vede v Lubech, a předává mu tam mnoho cenných zkušeností,“ dodává. Kdo ví, třeba jednou o Davidu Vlčkovi uslyšíme i v celosvětovém měřítku. Našlápnuto má více než skvěle…

