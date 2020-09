Svěřenci trenéra Jindřicha Svojanovského totiž na turnaji dominovali jako fotbalový Bayern Mnichov v uplynulé sezoně v Lize mistrů. O obrovské síle klatovských basketbalových nadějí se ještě dlouho bude zdát velikánům z Nymburku nebo domácího Hradce.

Klatovští vyhráli v základní skupině všechny tři zápasy s celkovým skóre 221:64. V semifinálovém souboji smetli Vysočinu o 70 bodů a v bitvě o zlato deklasovali tým Královští Sokoli HK vysoko 86:23, kde o svém triumfu rozhodli už v první čtvrtině, kterou ovládli nevídaným poměrem 30:1.

„Pokud bych chtěl to, co se stalo v první čtvrtině finálového zápasu, k něčemu přirovnat, tak třeba jako by nastoupila ve fotbalové lize Slavia proti Spartě a Sparta by zvítězila 15:0,“ rozplýval se trenér malých basketbalistů Jindřich Svojanovský.

Kromě vítězství si pošumavské družstvo z východu republiky odvezlo také jedno individuální ocenění. Konkrétně Kryštof Kotáb, který byl organizátory turnaje vyhlášen nejlepším (nejužitečnějším) hráčem. Podrobnou reportáž s obsáhlým hodnocením klatovského trenéra Jindřicha Svojanovského najdete na stránkách www.basketbal-klatovy.cz.

Výsledky Klatov na turnaji: BK Klatovy – BC Vysočina 61:7 (13:1, 16:2, 10:0, 22:4), BK Klatovy – Královští Sokoli HK 88:18 (18:10, 32:0, 20:6, 18:2), BK Klatovy – BA Nymburk 72:39 (20:10, 9:11, 25:3, 18:15), semifinále: BK Klatovy – BC Vysočina 89:19 (17:9, 25:2, 16:8, 31:19), finále: BK Klatovy – Královští Sokoli HK 86:23 (30:1, 19:8, 21:12, 16:2).