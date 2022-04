V Litoměřicích neporažení svěřenci zkušeného trenéra Jindřicha Svojanovského zvítězili 52:46, ale předvedeným výkonem nepotěšili svého lodivoda ani některé rodiče. „Pokud by to, co kluci předvedli v Litoměřicích, měl být výsledek naší tréninkové práce, pak bych měl klubu asi vrátit peníze. S nosem namířeným ke stropu se hraje špatně. Po Easter Cupu jsem kluky chválil, ale pro to, co v Litoměřicích předvedli, mi chybí slušná slova,“ procedil v hodnocení pro klubový web evidentně rozladěný kouč klatovských mladíků.