Mladíci na závěr roku pilovali formu, ale vytvořili také originální zdravici

/VIDEO/ Mladí basketbalisté BK Klatovy do čtrnácti let, kteří v áčkové skupině žákovské ligy mladších žáků skončili na třetím místě a postoupili do nadstavbové části Ligy A, se mezi svátky poctivě připravovali na svá blížící se basketbalová klání, která započnou 9. ledna na oblíbené domácí palubovce proti Keltům z Nového Strašecí.

BK Klatovy U14. | Foto: BK Klatovy

Mimo to si ale také našli čas na vytvoření originální žertovné zdravice, kterou věnovali svým příznivcům, fanouškům, rodičům, ale také kamarádům či kamarádkám jako přání do nového kalendářního roku. Podívejte se sami. Zdroj: Youtube