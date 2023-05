Trojice mladíků ze sušického Czech Enduro Teamu - Tomáš Holý, Zdeněk Pitel a Jaroslav Kalný, se minulý víkend zúčastnili prvního podniku seriálu mistrovství Evropy v motocyklových soutěžích, který hostilo italské Fabriano. A všichni talentovaní jezdci domů odjížděli se slušnými výsledky a cennými zkušenostmi, které jistě zúročí v dalších závodech.

Jezdci Czech Enduro Teamu (archivní snímek). | Foto: Marek Vincik

Pro Tomáše Holého, stále ještě šestnáctiletého závodníka z Horažďovic, se jednalo o vůbec první účast na mistrovství Evropy. I proto žádné přehnané ambice neměl. Cílem bylo dojet a nechytat trestné minuty.

„Nedával sem si větší cíle, protože jsem vůbec nevěděl, co mě čeká. Hned první den jsem udělal na testech několik chyb a trochu mě potrápila technika, když mi nechtěla motorka startovat, ale dojel jsem bez trestných minut. Druhý den jsem chtěl trochu zrychlovat, ale nastaly úplně odlišné závodní podmínky. Hodně mě to potrápilo, ale zvládnul jsem to a to mě velice těší," řekl Holý pro web Czech Enduro Teamu. Jeho jezdce na Apeninském poloostrově netrápili jen konkurenti a náročné nástrahy tratí, ale také počasí, které si dělalo, co se mu zachtělo. Vydatný déšť, který pořádně ustal až v neděli kolem poledne, zapříčinil to, že pořadatelé zrušili CrossTest z obavy jeho nesjízdnosti.

„Od začátku dne jsme se museli popasovat s opravdu těžkými podmínkami - na testech i na přejezdech. Trápila nás zima, bláto, těžké výjezdy a sjezdy v horách," poznamenal Jaroslav Kalný, druhý z trojice reprezentantů Czech Enduro Teamu. Ten v sobotu dojel na sedmém místě, v neděli byl desátý (v kategorii Junior 2).

Ještě lépe se první víkendový den dařilo Zdeňku Pitelovi, který nahlédl do elitní pětky kategorie J2. „Sobota mě opravdu bavila," rozplýval se.

„Nejvíc CrossTest, ale i ostatní testy byly fajn. Druhý den už mi to tak nesedlo, hlavně to první kolo ráno, kdy mě trápila zima. Takže celková dvanáctá pozice není nic, co by mě těšilo," hlesl Zdeněk Pitel, dvacetiletý borec z Mokrosuk.

