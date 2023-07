Jeho bratr Lukáš v minulé sezoně vyhrál s třineckými Oceláři hokejovou extraligu, ale o tři roky mladší Nicholas Kaňák z Klatov se vůbec nenechal zahanbit. Naopak. Dvaadvacetiletý borec totiž na začátku července získal s českým hokejbalovým týmem zlatou medaili na mistrovství světa hráčů do 23 let, který hostil severočeský Liberec. Čeští hokejbalisté v infarktovém finále porazilo sousední Slovensko 2:1 v prodloužení.

Čeští hokejbalisté v kategorii U23 slaví zlato na juniorském MS. | Foto: Markéta Křížová

Mistr světa? Být nejlepší na světě je vždy parádní pocit. „Zní to opravdu nádherně. Všichni jsme si to hrozně přáli, dělali jsme pro to všechno a jsme opravdu šťastní, že jsme to nakonec dokázali," rozplýval se Nicholas Kaňák. Ten si úspěchu považuje o to víc, že přišel na domácí půdě. „Nádherný pocit. Pro náš ročník to byl poslední mládežnický šampionát, ještě k tomu na domácí půdě a s vítěznou tečkou. Krásný příběh, krásný pocit," soukal ze sebe dojatě.

Čeští mladíci zahájili šampionát drtivou výhrou 13:0 nad Velkou Británií. Pak dvakrát zvítězili o jednu branku, když nejprve přestříleli Švýcarsko (4:3), poté i Spojené státy (3:2). Následovala přesvědčivá výhra nad Kanadou (7:2) a skupinu domácí tým zakončil vítězstvím nad Slováky, které přemohl 4:2.

Ve finále proti Slovensku pak český výběr před zraky téměř 1500 diváků brzy prohrával 0:1, ale ještě do konce první třetiny stihl vyrovnat a v prodloužení rozhodnout o titulu mistrů světa. Ptáte se, co se Kaňákovi honilo hlavou, když jeho spoluhráč Nicolas Langr vstřelil ve finále rozhodující gól?

Čeští hokejbalisté jsou mistry světa do 23 let.Zdroj: liberec2023.cz

„Byl to obrovský výbuch euforie a radosti. Já byl v tu chvíli na střídačce a neviděl jsem, jak ten gól padl, ale jakmile všichni začali na střídačce skákat radostí, věděl jsem, že nám to už nikdo nevezme, a že jsme to fakt dokázali. Pak už jsme na sebe všichni naskákali a užívali jsme si to," popsal Nicholas Kaňák svoje pocity po vítězné trefě svého spoluhráče.

Celé finálové utkání bylo podle borce, který zároveň hraje hokej v německém týmu Salzgitter Eisfighters, vyrovnané. „Byl to opatrný zápas, finále mistrovství světa, ve kterém nikdo nechtěl udělat chybu. Chvilku jsme byli lepší my, chvíli zase Slováci, ale zápas jsme nakonec zvládli skvělým týmovým výkonem podtrženým vynikajícím výkonem našeho brankáře, který nás v těžkých chvílích podržel," chválil Kaňák gólmana Pavla Foršta.

První místo ale navzdory vyrovnanosti finále Kaňák považuje za spravedlivé vyústění celého snažení týmu na turnaji. „Se vší pokorou si myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Od zápasu se Švýcarskem, kdy jsme otáčeli nepříznivý stav v posledních minutách, náš výkon gradoval a ukázala se vnitřní síla týmu. Neztratili jsme ani bod, všech šest zápasů ve skupině jsme dokázali vyhrát, takže i z tohoto pohledu si myslím, že jsme zaslouženě zvítězili," tvrdil Nicholas Kaňák, který hokejbal hraje přibližně už 10 let za tým TJ Snack Dobřany.

