„Jsem celkem spokojený, ale pořád koukám výš. Dál jsem se vlastně nedostal až na základě fotofiniše, kde mi chybělo trošku štěstí,“ komentoval Kosnar svůj výkon v sousední zemi.

Jak už bylo řečeno, letošní ročník je kvůli pandemii koronaviru značně osekaný. Navíc je rozdělený na tři kontinentální divize – evropskou, ruskou a zámořskou. I proto v Rakousku nestartovali jezdci z Kanady, nebo Spojených států.

„Z Evropy chybělo také dost finských závodníků a žádného zástupce nemělo Švédsko. Celkově v Judenburgu startovalo pět desítek mužů, ale elitní dvacítka byla velkou konkurencí,“ říkal Václav Kosnar, který musel kvůli závodění absolvovat řadu testů na Covid-19.

„Byli jsme testováni prakticky obden, už mám docela projetý nos. Takže místo toho, aby mě po závodě bolely nohy, tak mě bolí spíš nos. Naštěstí jsem byl zatím vždycky negativní, což je v tomto ohledu pozitivní zpráva,“ usmíval se Kosnar.

Desáté místo z rakouského Judenburgu je skvělým vstupem do sezony, ale není žádným překvapením. Kosnar totiž má na zdejší trati dlouhodobě vyrovnané výkony a výborné výsledky. Vloni tady skončil osmý, o rok dříve jedenáctý.

„Vím, že mám pomalejší start, ale na téhle trati se dá ztráta z úvodu dohnat v prostřední sekci, kde se můžete jako cyklista schovat do větrného pytle a pak zaútočit. A to se mi docela povedlo. Zde tedy v tomto směru není start úplně důležitý,“ líčí Václav Kosnar a vyhlíží další závod v ledovém korytě. „O víkendu by se mělo jet znovu v Judenburgu, ale ještě nevím, jestli tam budu startovat. Musíme se nejprve domluvit s klukama, co bude dál,“ vysvětluje Kosnar.

Mimochodem, kromě Václava se v Rakousku představil také Kosnarův mladší bratr Aleš, jenž si také nevedl vůbec špatně. „Mezi muži byl na osmadvacáté příčce a výborného výsledku dosáhla také rodačka ze Sušice žijící v Plzni Simona Lejsková, která skončila šestá,“ doplnil klatovský bruslař.