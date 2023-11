Výsledky oddílu BK Klatovy - Celostátní liga juniorek: DbaK Plzeň – BK Klatovy 64:70, BK Klatovy – DbaK Plzeň 53:62. Žákovská liga starších žáků: BK Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy 87:69, BK Klatovy – Lokomotiva Plzeň 98:55. Žákovská liga starších žákyň: DBaK Plzeň – BK Klatovy 90:77, BK Klatovy – DBaK Plzeň 73:74. Krajský přebor minižáků do 13 let: BK Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy 30:65, BK Klatovy – BK Mariánské Lázně 61:10. Krajský přebor minižákyň do 13 let: DBaK Plzeň – BK Klatovy 76:14 a 104:16.