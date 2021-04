„Dříve tento závod pořádala parta lidí v čele s panem Šklebeným, poté si to pod svá křídla vzali pánové Johánek, Skořepa a Malát. To bylo ještě v době, kdy jsme závodili my,“ říkal jeden z pořadatelů Václav Kosnar.

Akce, která je určená pro děti ve věku do 16 let, sklidila velký úspěch. Prvního závodu se zúčastnilo 74 dětí, druhého více než stovka. „Bylo to super,“ liboval si Kosnar.

Městský pohár na horských kolech v Klatovech.Zdroj: Jindřich Krammer a Jindřich Schovanec

Jenže na další – v pořadí již 16. ročník – si děti nejen z Klatovska budou muset chvíli počkat. Letos se totiž kvůli pandemii koronaviru a nejisté situaci pohár nakonec neuskuteční.

„Vzhledem k přetrvávajícím opatřením proti šíření nemoci Covid-19, které neumožňují konání hromadných akcí a nepovolují návrat všech žáků do škol, jsme se rozhodli pro zrušení závodů v roce 2021. Děkujeme všem za pochopení a budeme se na vás těšit v příznivějších časech pro konání sportovních akcí,“ uvedl Václav Kosnar za organizační tým na facebookových stránkách Městského poháru horských kol Klatovy.