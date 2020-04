Nic z toho se ale kvůli pandemii koronaviru neuskutečnilo. O zrušení rozhodnutí turnaje jsme vás ostatně informovali už před měsícem. „Vzhledem k rozhodnutí vlády ČR a Bezpečnostní rady států o zákazu kulturních, sportovních a společenských akcí a vzhledem k přerušení výuky ve všech základních a středních školách po dobu neurčitou, jsme nucení s lítostí oznámit, že letošní ročník basketbalového turnaje Easter Cup Klatovy 2020 se neuskuteční,“ uvedli pořadatelé turnaje s tím, že vzhledem k situaci museli minimalizovat další finanční újmu účastníkům i ztráty pořadatele, které by mohly ohrozit samotnou existenci turnaje.

Easter Cup patří mezi věhlasné evropské turnaje mládeže. Jako jeden ze tří turnajů v České republice je zařazen na listinu mezinárodních mládežnických basketbalových turnajů podporovaných mezinárodní basketbalovou federací FIBA Europe.

Zejména loňský ročník byl velice povedený. Do Klatov přijela stovka týmů z různých koutů světa. Nechyběli zástupci americké školy, Finska či Maďarska. Největší účast pochopitelně hlásila Česká republika a samotné Klatovy, které byly na turnaji velice úspěšné. „Zlato, dvě třetí místa, jedno čtvrté. To je myslím velký úspěch a zároveň ocenění pro zdejší basketbal, který je tradičně na vysoké úrovni. Pro mladé hráče a hráčky to navíc byla zase další cenná zkušenost zahrát si proti týmům z jiných zemí. Například v komunikaci na hřišti, když děti nerozumí cizím jazykům, je to pro ně obrovský vývoj. Když hrají proti Plzni, tak pokřikům jako „rychle“ nebo „přihraj“ rozumí. Proti týmům z cizích zemí se musely orientovat jinak. A také se musely srovnat s jiným stylem hry,“ uvedl před rokem Stanislav Křiváček, jedna z tváří a hlavní organizátor akce.

Celý turnaj byl ale kromě dětí a všech zúčastněných významný také pro celé město. „Bylo tady téměř 1700 účastníků, ať už dětí, trenérů či rozhodčích. Přijela navíc spousta rodičů. Předposlední den nám volal jeden majitel restaurace a ptal se, do kdy tady ten turnaj bude. Pravil, že má unavený personál a že mu došly suroviny,“ připojil Křiváček kuriózní historku. „Supermarkety byly plné, ve frontě na pizzu se stála třeba třicetimetrová fronta. V době konání tohoto turnaje se zkrátka populace Klatov zvedla o deset procent a to není malé číslo. Myslím, že z toho nakonec profitovalo celé město,“ dodal.