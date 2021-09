„Podzim je soutěžemi doslova nabitý, poněvadž se do tohoto období přesunuly i některé jarní mítinky. V nejbližší době se chystáme opět do Domažlic, Plzně, Písku a Mariánských Lázní,“ prozradil Ivan Šlajs, šéftrenér a vedoucí klatovského klubu.

Tučnou medailovou sbírku do klubové skříně úspěchů rozšířil také nejmladší člen Plaveckého klubu TJ Klatovy – sedmiletý Matěj Beran, a to na Malé ceně Chodska, která se uskutečnila v Domažlicích.

V Praze měl své zastoupení také agilní Plavecký klub TJ Klatovy, a to díky sedmnáctileté závodnici Veronice Dulkové. „V disciplíně 100 metrů znak obsadila časem 1:21,11 minuty skvělé 25. místo,“ informoval čtenáře Deníku vedoucí klatovského oddílu Ivan Šlajs.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.