Hned šestice mladých reprezentantů Plaveckého klubu TJ Klatovy bojovala na krajském finále v plavání staršího žactva a dorostu.

Klatovští plavci v Plzni zářili. | Foto: Ivan Šlajs

Mítinku se jmenovitě zúčastnili Tobias Gruszka, Veronika Dulková, Nikol Kotlanová, Julie Novosádová a Iveta a Karolína Bezpalcovy. „A všichni se vraceli domů s medailí či medailemi. Celkem vybojovali medailová umístění ve dvacítce disciplín a v některých startech si připsali i nové osobní rekordy. U starších dorostenek nyní počítáme s kvalifikací a účastí na republikovém šampionátu, které by mělo proběhnout rovněž v Plzni, a to od 15. do 18. prosince tohoto roku,“ uvedl za Plavecký klub TJ Klatovy Ivan Šlajs.