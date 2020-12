Matyáši, konečné 25. místo. Asi nebudeš spokojený, že?

Ale ano, spokojený jsem. Nečekal jsem to, na turnaji hrála řada zkušenějších soupeřů, takže jsem rád, že se mi díky závěrečnému finiši podařilo dostat takhle vysoko.

Takže není co zlepšovat?

Vždycky je co zlepšovat, pořád bych mohl skončit o čtyřiadvacet míst lépe.

Jak ses na MS dostal? To tam může hrát každý?

Ne nemůže, kvalifikoval se tam pouze mistr republiky, což jsem nebyl, protože jsem na národním mistrovství v rapid šachu skončil až druhý, ale díky divoké kartě jsem se tam nakonec dostal.

Rapid šach znamená co? Rapid je od slova rychlý?

Ano, je to zrychlený šach. Měl jsem v každé partii k dispozici deset minut plus tři vteřiny za každý provedený tah. Celkem jsme hráli na sedm kol.

To je docela rychlé. To si za tak krátký čas zvládl odehrát celou partii? A co by se stalo, kdybys to nestihl?

Na mých časových hodinách by se objevila nula a prostě bych prohrál…

Prohrál si v turnaji nějakou partii na čas?

Ne, neprohrál.

Hrál si někdy podobnou významnou soutěž?

Ano, vloni jsem se probojoval na srpnové mistrovství Evropy do Bratislavy. Tam se mi nedařilo. Ke konci srpna jsem hrál ještě mistrovství Evropské unie, kde jsem skončil druhý. Tehdy to byla ale klasická mistrovství za šachovnicí, tentokrát šlo o MS v on-line šachu.

ME se hrálo na Slovensku, mistrovství Evropské unie se hrálo v Koutech nad Desnou, kde se hrálo toto MS v on-line šachu?

To se hrálo u mě doma (smích). Lépe řečeno – u každého závodníka doma. Jak už název šampionátu napovídá, bylo to on-line mistrovství.

Vysvětli prosím našim čtenářům, co si mohou představit pod pojmem on-line.

Sedím doma u počítače a hraji turnaj přes šachový program Tornelo.

A může ti někdo radit? Může přijít třeba tvoje starší sestra a poradit ti, jak máš hrát?

To opravdu nemůže. Jednak sestra sice rozezná koně od věže, ale kdybych se řídil jejími radami, asi bych moc bodů nezískal (úsměv). Ale především to není povoleno, jsou na to opatření.

Opatření? Můžeš být prosím trošku konkrétnější?

Na turnaji platily opravdu přísné restrikce proti případnému podvádění. Každý hráč musel při turnaji mít zapnutou komunikační platformu Zoom, která dokáže sdílet obrazovku, v místnosti nesměl být nikdo jiný než samotný hráč. Povinností byl zapnutý mikrofon a kamera, která musela zabírat celý prostor včetně dveří, aby nemohl do dobře osvětlené místnosti v průběhu hry vstoupit někdo jiný. A nakonec nás všechny kontroloval ještě šachový program. Ten má v sobě algoritmus, který porovnává provedené tahy a dokáže odhalit, zda člověk nemá puštěn nějaký šachový „motor“ a nehraje za pomoci PC.

A nyní ještě k průběhu turnaje. Lituješ na MS nějaké promarněné šance?

Ano. V pátém kole mi utekla výhra mezi prsty, s několika vteřinami na hodinách jsem přehlédl vítězný obrat proti soupeři z Lotyšska. Mohl jsem na tom být v tabulce trochu lépe. Na druhou stranu by mě v šestém kole čekal silnější soupeř, takže kdoví, jak by to všechno nakonec dopadlo.

A jak sis vedl ve srovnání s dalšími hráči z ČR?

V kategorii H10 (chlapci do 10 let – pozn. autora) jsme hráli celkem tři. Kromě mě tam byl ještě mistr republiky Bayarjavkhlan Delgerdalai a Jiří Bouška, mistr světa v kategorii H8 z loňského roku. Byl jsem z nich nejlepší, což jsem fakt nečekal.

Přiblížíš nám, jak probíhá trénink na takový turnaj?

Na turnaj jsem se dlouhodobě připravoval, snažil se hodně trénovat. V posledních měsících mi s tréninkem nejvíce pomáhá pan Jan Bílek z Plzně a dále spolupracuji s klatovskými trenéry Karlem Nováčkem a Tomášem Hurdzanem, kterým tímto moc děkuji.

Řekni nám teď něco o sobě. Kolik hodin denně se v průměru věnuješ šachům?

To je různé. Připravuji se s trenéry, chodím na šachový kroužek, jezdím na turnaje, hraji šachy on-line a vypracovávám úkoly od trenérů. V průměru to jsou tři až čtyři hodiny denně.

Co trénuješ nejraději? A co tě naopak příliš nebaví a chtěl by si ještě zlepšit?

Nejraději hraji partie.

Kdo je tvůj největší šachový vzor ze špičkových šachistů?

Nejraději mám Garryho Kasparova.

Kam bys to chtěl v šachovém sportu dotáhnout?

Chtěl bych se jednou stát mistrem světa (úsměv).

Jaká je tvoje nejoblíbenější šachová figurka?

Kůň.

Nosíš si k partii nějaký talisman?

Ano, koně.

Hraješ kromě individuálních bitev také soutěže družstev?

Ano, jsem členem základní sestavy v Extralize dorostu a také hraji za rezervní tým Klatov v divizi mužů.

Říkáš mužů? V deseti letech hraješ soutěže dospělých?

Ano, hraji a vlastně mi to vůbec nevadí. Dospělí soupeři mě totiž často podcení. To je pro mě výhoda.

Od tvých trenérů vím, že se ti v loňském roce podařil v přeboru oddílu husarský kousek…

Ano, podařilo se mi vyhrát všechny tři oddílové přebory – turnaj mládeže, turnaj dospělých v klasickém šachu a turnaj dospělých v již zmiňovaném rapid šachu.

Autoři: Karel Nováček, Martin Mangl