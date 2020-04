Řeč je o devětadvacetileté Marii Bubeníkové ze Sušice, která se věnuje tancování. Ale pozor! Jinému než se na první dobrou může zdát. Sympatická dívka z Pošumaví, která pracuje ve světě informačních technologií totiž dělá pole dance. A nutno dodat, že jí to vážně jde.

Pole dance je moderní taneční disciplína. Jak byste tento sport popsala vy?

Ono říct moderní taneční disciplína je hrozně moc široký pojem a málokdo si pod tím něco představí. Ale když si do překladače zadáte „pole dance“, výsledek překladu je „tyčový tanec“. A ta tyč hraje hlavní roli. Spousta lidí má tendenci to zaměňovat třeba za „Pool dance“, to by ale byla akrobacie ve vodě (úsměv). Takže, pole dance je akrobatický sport na vertikální tyči. A k němu jako samotnému se pak vážou další oblasti.

Jaké například?

Třeba Pole sport – to je disciplína zaměřená čistě na provedení prvků. Dále Pole art, kde jde o uměleckou formu, stejně jako Pole Theathre, kde už tedy převažuje herecké provedení a jasně daný příběh. Poté třeba Pole exotic. To je tanec na vysokých podpatcích spolu s využitím tyče. Což aby nebylo špatně pochopeno, nejde o tančení u tyče ve smyslu striptýzu, ale i v těch vysokých podpatcích se provádí akrobatické prvky na tyči a o to těžší to je. Myslím, že z těch nejzákladnějších disciplín je to asi všechno. Podle toho bývají třeba rozdělené soutěže. Můžete se zaměřit na jednu ze jmenovaných disciplín, ale předtím musíte projít základem. A to, že musíte umět nějaké prvky na tyči a neustále se v nich rozvíjet, je pravidlem. A pak už je na vás, jakou formu vyjádření si vyberete.

Myslíte si, že pole dance je vnímán veřejností, zejména pak u starší generace, jako hodně konzervativní záležitost?

Myslíte to tak, že je pole dance odsuzované? To asi ani ne. Spíš má hodně lidí předsudky a myslí si kdoví co, ale ruku na srdce – já si to dřív myslela taky. Zejména když pak vystupujete někde na plese, kde jsou generace středního a staršího věku a vy tam před ně vystoupíte spoře oblečený. Ale jak začnete tančit, najednou jdou předsudky pryč. A je pak moc milé si pak poslechnout zpětnou vazbu.

Musíte lidem často vysvětlovat, že jde o náročnou akrobaticko-gymnastickou disciplínu, která nemá se striptýzem u tyče – kromě tyče samotné – příliš společného?

To si spíš představují muži a já se jim nedivím, být chlap, myslím si to taky (směje se), protože to je takhle zakořeněné z historie a bohužel se to drží. Ale nikdy jsem se nesetkala s někým, kdo by to nějak odsuzoval anebo si striktně myslel, že to je striptýz u tyče. Vždycky ho přesvědčím o opaku.

Jaké byly vlastně vaše začátky s pole dance?

Nebyly jednoduché. První hodina pole dance byla příšerná a zařekla jsem se, že v životě už nic takového dělat nebudu. A protože to byla po komplikovaném zranění moje první lekce sportu, druhý den ráno jsem lezla z postele po čtyřech. A samozřejmě naprosto pokořená, s namoženými svaly a naštvaná sama na sebe, že mi to na lekci nešlo. Vydrželo mi to nějakou chvíli, ale protože jsem tvrdohlavá a nevzdávám se, přibližně po dvou týdnech jsem byla přihlášená do kurzu asi o dvaceti lekcích a odhodlaná dřít. Protože na tyči se musíte držet i holou kůží, lekce byly bolestivé, ale vydržela jsem a poctivě trénovala i mimo lekce v kurzu a posouvala se.

Co vás na tomto tanečním sportu nejvíce okouzlilo?

Dříve jsem závodně tancovala latinskoamerické a standardní tance. Tento druh sportu byl, je a vždycky bude mojí velkou srdcovou záležitostí. Jenže nemůžete ho dělat sám, a protože je více žen než mužů, kteří chtějí tančit, byla nouze o tanečního partnera. To je jeden z důvodů, proč dělám pole dance. Můžete ho dělat individuálně. Další z důvodů jsou bohužel trvalé následky po zranění nohy. Vydržet delší dobu v tanečních botách je pro moji nohu dost bolestivé. A co mě okouzlilo? Že překonávám sebe sama a posouvám hranice. Můžu vyprávět příběhy, hrát scénky, ale především dál tančit a vůbec nevadí, že jen sama. Nikdy v životě, i přestože jsem tancovala klasické tance, jsem neudělala provaz nebo rozštěp. Nikdy bych neřekla, že budu mít hyperflexibilní ramena. To jsem zjistila až během pole dance. Nikdy jsem nevěřila tomu, jak tento sport vytváří sebedůvěru k sobě samému a zároveň naprostou sebedisciplínu – pokud si v nějakém prvku nevěříte a neumíte zklidnit mysl a zkoordinovat tělo, není bezpečné ho vůbec dělat.

Co se na vystoupení v pole dancingu nejvíce hodnotí?

Pokud je vystoupení pro amatérské publikum, jde především o umělecký dojem a čistotu provedení. Nějaký příběh, který zaujme. Jde o pobavení publika. Pokud je to ale vystoupení na soutěži, pak už jsou kritéria hodnocení mnohem přísnější. Hodnotí se provedení prvků, výdrž v prvku (a pokud ji nesplníte, jako by ten prvek ani provedený nebyl), umělecký dojem, plynulost, přechody mezi prvky, jestli máte propnuté špičky a jak, jestli nemáte pokrčená kolena, jestli jste kontrolovaně nesjel z prvku, jestli svým vystoupením dokážete pojmout celou stage nebo zda váš kostým odpovídá pravidlům a spoustu dalších. A hodnotí porota složená z profesionálních tanečníků a poledancerů z celého světa, nejen z ČR.

Zmínila jste kostýmy. Jak moc je u soutěží důležitá volba "sportovní výstroje"?

Pravidla jsou přísná jako třeba u gymnastek nebo krasobruslařek. Kostým musí být sportovního charakteru, upnutý na tělo, aby bylo vidět provedení prvků. Musí zakrývat dekolt a nesmí být níže než 80 mm pod klíční kostí a ramínka nesmí být špagetová. A spodní díl nesmí být vpředu vykrojen a vzadu musí krýt hýždě. Pokud tato pravidla nesplníte, získáte srážkové body nebo vás mohou i diskvalifikovat za nevhodný kostým.

Jak dlouho trvá nacvičit jedno vystoupení? Vymýšlíte si choreografii sama?

Pokud jde o choreografii na vystoupení jako takové, většinou to zabere pár tréninků. Je nejlepší si volit prvky, ve kterých se cítíte dobře a jistě a v takovém případě si vymýšlím choreografii sama. To zabere třeba týden intenzivně. Pokud se ale jedná o vystoupení na soutěž, tak to je o něčem jiném a je dobré si nechat pomoct od zkušenějších. Rozhodně vám neposkládají celou choreografii na míru tak, aby vám na tisíc procent sedla, ale je dobré nechat si poradit nebo pomoct. Soutěžní vystoupení je dobré trénovat aspoň tři měsíce před samotnou soutěží.

Kolik vystoupení už máte za sebou?

To je těžké spočítat (smích). Nevystupuju každý týden, ale během plesové sezony se rozhodně nenudím.

Jste členkou nějakého klubu? Například na Tachovsku se tomuto sportu věnují v TJ Sokol Černošín.

Ano, jsem členkou spolku Český svaz pole & art sports, který zaštiťuje pole dance soutěže nebo vzdělávání (absolvovala jsem jejich instruktorské kurzy). A jinak patřím pod Centrum tance, které má pobočky v Brně a v Praze.

Je při tomto sportu důležitá životospráva? Může pole dance dělat kdokoliv?

Ano, může. Protože jsem i instruktorka, sama za sebe mohu říct, že limity nejsou, pokud se zdravotně cítíte dobře. Pole dance dělají děti, ženy mladších, středních i starších ročníků, ale i muži. Pro zajímavost: v kurzech mám paní, které je 65 let a hravě všechny strčí do kapsy). Pokud chcete, možné je všechno, důležité je si věřit. Co se týče životosprávy – pokud děláte sport rekreačně a chcete se rozvíjet, určitě je dobré stravu nepodceňovat. Bez jídla není síla a bez síly není pole dance. Pokud chcete dělat sport na profesionálnější úrovni a intenzivněji, je strava velmi důležitá. Sama vím, jak to vypadá, když podcením například oběd, to je ten trénink pak naprosto zbytečný (smích). Pořád se jedná o silový sport, takže pak po pár minutách ležíte na zemi, klepete se a nadáváte si, že jste podcenil jídlo.

Už se vám někdy přihodilo nějaké zranění z pole dancingu? Třeba, že jste nekontrolovatelně spadla z výšky dolů a něco si udělala?

Naštěstí, musím to zaklepat, se mi nestalo žádné závažné zranění z pole dance. Jasně, že jsem spadla, ale naštěstí nikde ne tak, že bych si něco udělala a boule nebo modřina se nepočítá. Jediné, co se mi nešťastně přihodilo… den před soutěží jsem si zlomila prst na noze jen ze špatného dopadu. Pak s tím odjet soutěž nebyla žádná sranda.

Co vám pole dance tedy přináší? Já bych takový sport asi dělat nemohl. Na tyči bych se neudržel…

Já si naopak myslím, že byste se udržel. Protože začátečnické kurzy jsou postavené tak, že se vlastně počítá s tím, že nemáte takovou sílu, a proto díky osnovám a struktuře kurzu, tu sílu najednou nabírat začnete. Věřte mi, sama jsem byla slabá. A pořád jsem. Neznamená to, že když zvládáte pokročilejší věci, tak máte sílu jako Hulk a nic vás neporazí. Vždycky je prostor pro rozvoj a posun dál. A to je jedna z věcí, co se mi na tom líbí a co mi to dává – nikdy nekončící rozvoj. Něčeho dosáhnete a za minutu chcete mnohem víc. A není to jen o síle, ale i o flexibilitě. A ta jde rozvíjet skutečně v každém věku bez ohledu na to, co jste dělal nebo nedělal v dětství. Vnitřní rozvoj – soustředěnost, koordinace, sebedisciplína a neuvěřitelné vnitřní zklidnění. Bez klidné mysli a soustředěnosti je nebezpečné něco dělat. A takové dovednosti využijete i v běžném životě. Pole dance je můj relax, propojení mysli a těla, něco jako terapie. Nemyslíte na nic jiného a každý posun vám dělá obrovskou radost. Překonáváte sami sebe. Je to adrenalin. Řeknete si: chci se naučit tento a tento prvek, pak ho dřete měsíce, a když se povede, když to tělo je na něj připravené, tak je to nepopsatelný pocit. Vítězství. A najednou chcete víc. Hledáte hranici, co ještě můžete.

Jak často trénujete? Máte tyč doma a cvičíte i tam?

Trénuji, jak to jen jde vzhledem k mým aktivitám a práci. Asi třikrát týdně, kdy mám čas čistě sama pro sebe. A vždycky tak 90 – 120 minut včetně rozcvičky, posilování, protažení. Doma tyč nemám, máme mezonetový byt a ještě šikmé stropy, takže na pole dance naprosto nepraktické. Ale mám svoji stage (pole dance tyč bez nutnosti využití stropů – drží na podstavci - pozn. autora) a tu můžu mít, kde chci (úsměv). Dá se snadno složit, rozložit, převézt.

Jaké jsou vaše úspěchy spojené s pole dance?

Že jsem se naučila prvky, o kterých jsem dřív jen snila. Že jsem se naučila nebýt zbrklá a pracovat se sebou i vnitřně. Že moje tělo funguje a nenechává mě na holičkách. Jakákoliv soutěž, byť byly v mých začátcích, jakékoliv vystoupení. Každý trénink je úspěch. Myslím si, že je to těžké měřit.

Věnujete se ještě nějakým jiným tancům?

Věnuji se už spíše sama pro sebe nebo občas pro zájemce, latinskoamerickým tancům a standartním tancům. A na vysoké škole jsem okusila kouzlo scénického a výrazového tance, který jsem měla možnosti i ve dvou semestrech absolvovat. Je to zase jiná disciplína. Volnější, artová (umělecká), bez výraznějších pravidel a s prostorem pro kreativitu.

Při vystoupení pole dance hraje pochopitelně hudba. Jakou máte vy nejraději?

Na pole dance můžete „hrát“ jakoukoliv hudbu (úsměv), cokoliv máte rád a cokoliv vás napadne. Od moderní, přes klasiku až po zvuk troubení aut. Nemám vyhraněný styl, vyrůstala jsem na rockové klasice, která u nás doma hodně hrála, a to vždycky bude moje srdcová záležitost. Pink Floyd, Queen, AC/DC a tisíce dalších. Hudba, která nikdy nestárne. A také electroswing a swing jako takový. Nevadí mi klasika. Moderní hudba bez vyhraněného stylu – musí mě to něčím zaujmout, jestli víte, jak to myslím.

Říkala jste, že děláte také instruktorku. Jak se k vám mohou budoucí „pole danceři“ přihlásit? Kde cvičíte?

Teď za karantény ne, ale věřím, že se to brzy uvolní a budeme se zase moct věnovat svým zálibám nebo něčemu novému. Učím v Centrum tance, které sídlí v Brně nebo v Praze. A jinak kdo by měl zájem, může mě kontaktovat a zajet si za mnou do Sušice na individuální lekci. Už pár takových odvážlivců ke mně chodí a rozhodně se není čeho bát. Své taneční studio momentálně nemám, třeba jednou…

Je podle vás pole dance ryze ženský sport? Objevují se v tomto „světě“ také muži?

Vůbec to není ryze ženský sport. Pole dance se věnují i muži a mohou si vybrat, na co se zacílí – buď na ryze ženské vyjádření, což mě osobně se nelíbí. Anebo zůstanou těmi silnými a nezdolnými muži a věnují se pole dance na sportovní úrovni jako třeba workout a podobně. A to už vypadá moc hezky (úsměv).

Tancujete pole dance sama nebo existují nějaké skupinové choreografie?

Z 90 % tančím sama, občas vystupuji s mojí taneční kolegyní. To znamená, že pole dance se dá dělat i jako duo. A je to zase něco jiného – vzájemně se držíte, jistíte, musíte si důvěřovat. Takže jsou dua – žena a žena, muž a muž anebo smíšené dvojice – žena a muž.

Jaký je váš největší sportovní zážitek?

Moje úplně první soutěž. Tehdy jsem dělala pole dance asi sedm měsíců a „cvaklo“ mi s myšlenkou, že chci na soutěž. A protože soutěže v pole dance jsou dost omezené a moc jich není teď, natož před lety, nezbývalo mi nic jiného než se přihlásit na Mistrovství ČR v pole sport. Co vám budu povídat, zralá jsem na to nebyla, že bych po půl roce zvládla nějaké super akrobatické kousky. Ale dřela jsem, chtěla jsem se zúčastnit, ne vyhrát. Protože mi to chybělo – vystupovat, soutěžit. Dřív, když jsem tančila, tak jsem na to byla zvyklá xkrát do měsíce a ten adrenalin vám prostě chybí. Doteď se na to video ze soutěže nedokážu podívat, protože je tam hrozně chyb a za ty bych si nalískala. Ale – sice jsem se tehdy umístila jen v semifinále, ale pro mě to bylo obrovské vítězství. Vnitřně mě to naplnilo. Byla jsem šťastná. Ty tři minuty na pódiu byly jedny z nejkrásnějších. Pak jsem soutěže zařízla a řekla si, že půjdu, až se toho naučím víc. Víc dozraju. Chtěla bych letos, tak uvidíme, jestli se mi povede se kvalifikovat (úsměv).

Máte ráda nějaké další sporty?

Obdivuju každý sport, protože vím, kolik je za ním hrozné dřiny a odříkání. Ale mám ráda tanec v jakékoliv disciplíně. Baví mě sledovat hokej, jsem velký fanoušek. Sportovní gymnastika je pro mě něco neuvěřitelného. Silové sporty. A samozřejmě motorismus – rallye, formule.

Co ráda děláte ve volném čase?

Když nějaký mám a nevěnuju se tanci a akrobacii (smích), tak ráda čtu, poslouchám hudbu, píšu, věnuju se vlastní výrobě šperků na bázi přírodní křišťálové pryskyřice, když jsou dobré podmínky, tak i výrobu šperků z cínu nebo drátu. Baví mě kresba, i když nejsem žádný DaVinci.

Jak prožíváte pandemii koronaviru a jak v současné omezené době nejčastěji trávíte svůj čas?

Mimo práci se snažím hodně hýbat, sportovat, tančit. Lekce jsou zrušené, takže neučím, ale snažím se rozvíjet sama. Čtu, sleduju filmy, občas nějaká procházka nebo sedím u Playstationu a hraju rallye (úsměv).

Otázka na závěr. Myslíte si, že by si pole dance zasloužil místo v olympijském programu?

Zatím v programu her není, ale federace po celém světě usilují o jeho zařazení. Ale vím, že to není jednoduché. Po světě je hodně federací a každá má jiné podmínky a pravidla. Sladit to, a následně s podmínkami olympiády, asi není zrovna snadné. Ale souhlasím s tím, pořád je to plnohodnotný sport vycházející z gymnastiky. Takže za mě určitě ano, zasloužil by si svoje místo.