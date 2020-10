Premiantem klubu posledního aktivního víkendu se stali pošumavští chlapci do 11 let, kteří v krajském přeboru mladších minižáků a minižákyň vyzvali dívky DBAK Plzeň a mix holýšovského Karpemu. V obou případech byli mladíci pod taktovkou trenéra Jindřicha Svojanovského stoprocentní. DBAK porazili 101:14 a 90:17 a v Holýšově uspěli poměrem 64:6 a 80:6.

„Na konci srpna jsme v rámci turnaje sehráli u nás v Klatovech utkání s děvčaty DBAK U12 a prohráli jsme 44:80. I proto jsme souboj s jen o rok mladšími dívkami DBAK považovali za klíčový s ohledem na finální podobu tabulky krajského přeboru na konci sezony 2020/2021. Mám radost, že jsme mohli dát šanci si zahrát skutečné mistrovské utkání i klukům z U10, kteří s námi absolvovali i dva předzápasové tréninky,“ uvedl pro klubový web trenér Jindřich Svojanovský k zápasům s dívkami DBAK Plzeň.

A co zkušený kouč, srdce klatovského klubu a milovník basketbalu řekl k dvojutkání v Holýšově?

„Mám rád zápasy v Holýšově a mám rád trenérku Pelikánovou. Má můj obdiv za to, že se každý rok pouští do boje o zachování mládežnického basketbalu v Holýšově. Zaslouží si vyznamenat! Letos byl náš tým nad síly těch, které trénuje. Za rok to může být opačně. Pokud jde o vlastní utkání, mrzí nás s kolegou Tomanem, že nás soupeři nenutí k vyrovnané partii. Na druhé straně to otvírá možnost pro herní a také nezbytné tréninkové zapojení kluků z klubové přípravky. Ale nejen v utkáních na domácí palubovce, ale i na utkáních mimo Klatovy. Jen tak se buduje tým táhnoucí za jeden provaz.“

Obstojně se v prozatímní derniéře dařilo také klatovským starším žákyním, které sice vysoko prohrály v Chomutově, ale s pražskou Spartou, byť nakonec prohrály, bojovaly až do poslední vteřiny a o pět bodů zvítězily v Karlových Varech proti tamní Lokomotivě.

Junioři BK Klatovy podlehli v západočeské lize mužů céčku prvoligové Lokomotivy Plzeň, ale v nadregionální lize U19 zase jednoznačně deklasovali Přeštice.

Neúspěchem skončilo utkání klatovských žen v Kraslicích (45:64) a porážka dívek BK Klatovy do 11 let s plzeňskou Lokomotivou. Basketbalisté Klatov do 13 let ale své fanoušky rozveselili, když dvakrát porazili Sokolov. Stejně si vedly i juniorky, které přehrály Levhartice z Chomutova 77:36.

Více informací o zápasech, ale i dění v klubu čtěte na stránkách www.basketbal-klatovy.cz.

Západočeská liga žen, 1. kolo: BSK Tatran Kraslice – BK Klatovy 64:45. Západočeská liga mužů, 2. kolo: BK Klatovy U19 – BK Lokomotiva Plzeň C 67:96. Nadregionální liga juniorů U19, 1. kolo: BK Klatovy – BK Přeštice 120:52. Celostátní liga juniorek U19, 5. kolo: Levhartice Chomutov BK Klatovy 77:36. Žákovská liga starších žákyň U15, 2., 6. a 7. kolo: BK Klatovy – BA Sparta Praha 66:67, BK Levhartice Chomutov – BK Klatovy 107:30, BK Loko Karlovy Vary – BK Klatovy 78:83. Oblastní přebor starších minižáků U13: BK Klatovy – BK Sokolov 91:20, 87:34. Krajský přebor nejmladších minižáků a minižákyň U11: BK Klatovy chlapci – DBAK Plzeň dívky 101:14 a 90:17, BK Karpem Holýšov mix – BK Klatovy 6:64 a 6:80, BK Klatovy dívky – Lokomotiva Plzeň 19:51 a 38:64.