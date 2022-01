Magický amulet Kelty neuchránil. Klatovští mladíci ohromili nevídanou kanonádou

Tou správnou nohou vstoupili do nového roku (a také do nadstavbové části LIGY A) mladí basketbalisté BK Klatovy v kategorii do 14 let. Na palubovce Keltů z Nového Strašecí sice v hale Základní školy Řevničov prohráli první čtvrtinu těsně 24:25, ale pak předvedli něco, co ani ve světě mládežnického basketbalu nemá obdoby.

Mladší žáci U14. | Foto: BK Klatovy

Druhou část hry totiž svěřenci trenéra Jindřicha Svojanovského vyhráli 65:0 a po prvním poločase vedli 89:25. Celý zápas pak opanovali poměrem 141:49. „Jsem v Klatovech osmou sezonu a tak už i něco pamatuji. Ale 65:0? To je úplně jiná dimenze,“ uvedl pro klubový web zkušený trenér Klatov. Střelecky se nejvíce dařilo Lukáši Veselskému, jenž nasázel 37 bodů. O pět méně zaznamenal Bernard Kavka a nad hranici dvaceti nastřílených bodů se dostal i Josef Šlof. Ten si do svých osobních statistik připsal 25 bodů. Luby vyhrály, ale o výsledek nešlo. Utkání se kvůli kolapsu hráče nedohrálo Úspěšný víkend mají za sebou i mladší minižáci. Ti v krajském přeboru porazili plzeňskou Lokomotivu 65:34, a pak i SKB Rokycany (72:33). I nadále jsou tak v soutěži neporaženi. „Po odehraných šesti utkáních máme šest vítězství. Zbývá nám odehrát ještě šest zápasů. Už jen hodně odvážná teorie by mohla způsobit, že titul krajských přeborníků nebude opět putovat do Klatov. To bychom museli všechny zbývající utkání prohrát. A to náš tým, který vedle suverénního postavení v rámci Plzeňského kraje, získává vítězství i na nadregionálních turnajích pořádaných ústředím ČBF i na dalších akcích jako byl například vánoční turnaj ve Strakonicích, určitě nepřipustí,“ myslí si trenér Svojanovský, jenž obě utkání rovněž zhodnotil pro webové stránky klubu. Trochu spokojený jsem, i když si stále myslím, že mám na víc, tvrdí Šrail Kromě kadetek, které se po víkendu mohou pyšnit padesátiprocentní úspěšností, se ostatním kategoriím výsledkově nedařilo. Muži prohráli s Příbramí i lídrem z Rokycan, ženy nestačily na oba týmy z jihu Čech a kadeti padli třikrát v řadě navzdory nadprůměrné střelecké pohodě Václava Fausta, jenž ve třech duelech zaznamenal úctyhodných 78 bodů. Výsledkový servis družstev BK Klatovy 2. liga mužů, skupina A: BK Příbram 2000 – BK Klatovy 107:97, BK Klatovy – SKB Rokycany 59:68. 2. liga žen, skupina A: BK Klatovy – SKB Strakonice 34:99, BK Klatovy – BK Strakonice B 27:78. Celostátní liga kadetů U17: Sluneta Ústí nad Labem – BK Klatovy 84:50, BK Klatovy – Sluneta Ústí nad Labem 73:91, BK Klatovy – Slavoj Litoměřice 62:82. Celostátní liga kadetek U17: BK Klatovy – Sokol Nusle 52:56, BK Klatovy – USK Praha B 72:52. Žákovská liga mladších žáků U14, nadstavba LIGA A: Kelti Nové Strašecí – BK Klatovy 49:141. Krajský přebor mladších minižáků U12: BK Klatovy – BK Lokomotiva Plzeň 65:34, BK Klatovy – SKB Rokycany 72:33. Krajský přebor mladších minižákyň U12: BK Přeštice mix – BK Klatovy 121:26 a 116:30. Sušice odšpuntovala zimní dril, v plánu má soustředění i řadu přípravných bojů