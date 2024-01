Novým šipkařským mistrem světa profesionální organizace PDC se stal Angličan Luke Humphries. Již aktuální světová jednička ve středečním finále v natřískané Alexandra Palace v Londýně porazila 7:4 na sety kometu posledních dní, teprve šestnáctiletého krajana Lukea Littlera.

Luke Humphries je novým mistrem světa PDC. | Foto: Professional Darts Corporation

„Říkal jsem si, že to teď musím dokázat, protože Luke (Littler) bude dominovat šipkám spoustu dalších let. Já dnes vyhrál, ale on se určitě brzy dočká," řekl po úspěšném mači novopečený šampion Luke Humphries, jenž měl během turnaje dvakrát namále, ale kritické okamžiky vždycky dokázal ustát, ve čtvrtfinále i semifinále pak naprosto dominoval a svou jízdu za kýženým triumfem pečetil právě finále po zhruba dvouhodinovém fantastickém představení.

Luke Littler ve finále mistrovství světa PDC.Zdroj: Professional Darts Corporation

První čtyři sety nabídly vyrovnanou podívanou a skóre po jejich konci bylo nerozhodné. Ve druhém setu dokázal Littler otočit nepříznivý stav 0:2 na legy, ve třetí sadě se totéž povedlo Humphriesovi. Pátý a šestý set pak opanoval šestnáctiletý Littler, který byl i malý krůček od zisku sedmého setu, a tím pádem vedení 5:2. Před turnajem 164. hráč světového žebříčku ale při zavírání rozhodujícího legu netrefil double 2 a set nakonec ztratil. Tento moment zkušenějšího Humphriese nakoplnul a další čtyři sety už měl ve své režii.

Neuvěřitelný posun v žebříčku i tučná finanční odměna

Po triumfech na World Grand Prix, Grand Slam of Darts a Players Championship Finals ovládl Luke Humphries i mistrovství světa PDC a po závěrečné šipce v Ally Pally neskrýval slzy dojetí. Spokojený však mohl být i o dvanáct let mladší Luke Littler, jenž svou premiérovou účast na MS proměnil v zisk druhého místa a titulu nejmladšího finalisty v historii mistroství světa PDC.

Zdroj: Youtube

Zároveň se díky svému počinu v Londýně posunul na jednatřicátou pozici ve světovém žebříčku a přišel si na 200 tisíc liber (5,7 milionu korun). Humphries za triumf inkasuje 500 tisíc liber (14,3 milionu korun). „Teď po finále jsem zklamaný, ale všechny zápasy na turnaji byly výborné," uvedl Littler. „Jsem šťastný, že jsem byl součástí tohoto neuvěřitelného finále," napsal pak ještě na svém instagramu k fotkám z finalového souboje.

Diváci v aréně se sice během finále nedočkali od obou borců tzv. devítky (zavření hry 501 DO na nejnižší možný počet šipek), ale oba aktéři všechny potěšili nejvyšším zavřením na 170 bodů. Humphries navíc nebyl daleko od vytvoření nového rekordu hozených 180s. Celkově se mu během jedenácti setů podařilo hodit 3x T20 hned třiadvacetkrát.

PDC mistrovství světa - finále: Luke Littler - Luke Humphries 4:7

Průběh zápasu (setů): 0:1, 1:1, 1:2, 4:2, 4:7. 180 bodů: 13:23. 140+ bodů: 47:60. Úspěšnost zavírání (%): 36,51 - 43,1. Nejvyšší zavření: 170 bodů (oba). Průměr na tři šipky: 101,13 - 103,67. Vyhrané legy: 23:25.

