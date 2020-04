Letos to bylo vůbec poprvé v dlouhé historii, kdy měl SK Volejbal Klatovy hned tři zástupce v ligových soutěžích. Mezi smetánkou bojovaly i ženy, které si druhou ligu zahrály po sedmnácti letech.

Ženy SK Volejbal Klatovy si nevedly špatně. | Foto: Deník / Martin Mangl

A byť nakonec v předčasně ukončeném ročníku obsadily poslední příčku, rozhodně se nemají za co stydět. „Sice jsme skončily na posledním místě, ale myslím si, že to bylo dáno hlavně tím, že jsme v soutěži byly nováčkem. Hodně zápasů jsme ztratily v páté zkrácené hře nebo v koncovkách jednotlivých setů. Chyběla nám prostě zkušenost,“ přiznala v nedávném rozhovoru volejbalistka Klatov a vedoucí družstva Tereza Egerová. „Celkově to ale tak špatné nebylo. Dokázaly jsme potrápit jakékoliv soupeřky, zejména pak na domácí půdě, kde jsme nastupovaly v plné síle,“ pokračovala.