Sněhového maratonu, který se každoročně běží na památku útěku švédského šlechtice, budoucího krále Gustava Vasy, před dánským králem Kristiánem II. Dánským před pěti sty lety, se zúčastní i letos rodák z Nové Hůrky u Prášil Jan Šrail.

Ten si v provincii Dalarma dává znovu vysoké cíle. „Chtěl bych se umístit mezi nejlepšími dvaceti běžci a pomoci týmu v týmovém hodnocení. Jsme zatím totiž na osmém místě, přičemž na sedmou příčku ztrácíme jen pár bodů,“ řekl Šrail v telefonickém rozhovoru s tím, že Vltava Fund Ski team, jehož dres šumavský borec od května loňského roku obléká, ještě nikdy v historii tohoto seriálu neskončil na lepší než osmé pozici.

Šrail na severu Evropy očekává velmi rychlý závod. „Vasák je sám o sobě dost specifický, ale panují tu teď takové podmínky, takže si myslím, že letošní ročník bude extrémně rychlý,“ predikuje a doufá, že bude mít na trati lehké nohy.

Jan Šrail se ohlásil ze severu Evropy.Zdroj: archiv Jana Šraila„V poslední době jsem se necítil nejlépe, přišlo mi, že mám těžké nohy. V samotném závodě tentokrát nebudu nikam spěchat. Chci jet na celkový výsledek, takže se budu držet v balíku vzadu, aby mi nedošly síly. V posledních třiceti kilometrech totiž většinou přichází největší krize,“ uvědomuje si.

Samotná cesta do místa konání závodu, který se poprvé uskutečnil už v roce 1922 (a vyhrál ho domácí Ernst Alm), ale na předzávodní pohodě příliš nepřidala.

„Konzultoval jsem to s několika lidmi a shodli jsme se, že cestování letadlem by bylo v dnešní době rizikem nákazy a také dost složité, takže jsme se rozhodli jet do Švédska autem. Vyjeli jsme v úterý v poledne a na místo dorazili ve středu ve čtyři hodiny odpoledne. Samotná cesta ale nakonec nebyla tak hrozná. Jeli jsme s Andreou Klementovou a Fabiánem Štočkem a svým způsobem to byl docela zážitek,“ vyprávěl s úsměvem Šrail.

„Cestování nám navíc hodně usnadnil Tomáš Nejdl a jeho firma, kteří nám na čtyři tisíce kilometrů obstarali nové, komfortní a ekonomicky skvělé auto. Za to bych mu chtěl moc poděkovat,“ doplnil a připomněl i útrapy, které jeho, zbytek týmu i ostatní týmy v dlouhém dobrodružství potkaly.

„Museli jsme absolvovat nutné testování na covid-19, vyplnit různé formuláře, nebo dlouho čekat na trajekt do Švédska,“ uzavřel Šrail.