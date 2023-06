Před poměrně dlouhou prázdninovou přestávkou měla letní sezona Dívčí amatérské fotbalové ligy na programu oba zápasy šestého kola. Dějištěm bylo hřiště v Bolešinech na Klatovsku, kde měly na bedrech pořadatelské povinnosti fotbalistky domácí Kobra Stars.

Kobra Stars Bolešiny - Sokolky Neznašovy (zelené dresy), archiv. | Foto: Yvetta Chmelová

A domácí hřiště Kobrám svědčilo, především pak jejich brankářce Barboře Babkové, která se mohla pyšnit po utkání proti neznašovským Sokolkám čistým kontem. A když její spoluhráčky z pole zatížily třemi góly konto soupeřek, bylo jasné, že všechny tři body zůstanou doma. Ovšem k poločasové přestávce šly Kobry pouze s hubeným jednobrankovým náskokem, který se Sokolky snažily všemožně smazat, ale výborně chytající strážkyně svatyně Kober byla proti jakékoliv změně skóre. Naopak to byly Kobry, které znovu dvakrát uštkly a dokráčely si tak s přehledem pro pohodlné vítězství 3:0.

To druhý zápas byl o poznání dramatičtější. A to nejen herně. Vedení se ujaly Topovky Řenče, ale v poslední minutě první půle chanovické Andělky za přispění jedné z Topovek vyrovnaly. A byly to právě Andělky, kdo šel po změně stran do vedení. Jenomže jejich radost netrvala dlouho a Topovky po pár minutách vyrovnaly. Když už se zdálo, že o vítězkách bude muset rozhodnout penaltový rozstřel, k míči se dostala Adriana Turková a jako správná kapitánka rozhodla o tom, že všechny tři body si na konto připsaly Topovky – tým z jihu Plzeňska.

Topovky Řenče vyhrály 3:2.Zdroj: Yvetta Chmelová

Roli lídra si budou o letní prázdninové zápasové pauze užívat bolešinské Kobry, které zatím nasbíraly čtrnáct bodů. Na záda jim ale dýchají zatím druhé Topovky Řenče, které na první místo ztrácí tři body. Pěkné třetí místo si drží šestibodové neznašovské Sokolky. Čtvrté jsou se čtyřmi body chanovické Andělky a průběžnou tabulku uzavírá tým Devils v Křeči, která má jeden bodík, ale také o jeden odehraný zápas méně než všechny ostatní celky.

Nyní budou amatérky z Pošumaví a jižního Plzeňska odpočívat a nabírat síly do dalších bojů, do kterých se vrátí o posledním srpnovém víkendu, konkrétně v sobotu 26. srpna, kdy se znovu vrátí na fotbalové hřiště do Bolešin.

Sokolky Neznašovy - Kobra Stars Bolešiny 0:3

Poločas: 0:1. Branky: 11. Hana Hájková, 35. Michaela Röschelová, 39. Tereza Nováková. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Hřiště: Bolešiny. Sokolky Neznašovy: Dana Francová – Tereza Mundlová, Dana Langmajerová, Jitka Maňasová, Kristýna Jaklová, Anna Mundlová, Štěpánka Mundlová, Natálie Hrachová, Karolína Zástěrová, Martina Rendlová. Kobra Stars Bolešiny: Barbora Babková – Hana Hájková, Kateřina Simbartlová, Michaela Röschelová, Tereza Nováková, Tereza Drastich, Jana Nováková, Šárka Rendlová, Eva Kováříková, Aneta Jandová.

Topovky Řenče - Andělky Chanovice 3:2

Poločas: 1:1. Branky: 12. Karolína Kaslová, 34. Hedvika Sýkorová, 49. Adriana Turková – 25. Kateřina Skuhravá, 32. Petra Vlčková. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Hřiště: Bolešiny. Topovky Řenče: Michaela Jehlíková – Adriana Turková, Veronika Ondřejková, Karolína Kaslová, Hedvika Sýkorová, Denisa Růžičková, Andrea Moravčíková, Magdaléna Roušalová, Zuzana Tůmová. Andělky Chanovice: Veronika Marešová – Simona Toningerová, Veronika Šafandová, Kateřina Skuhravá, Zuzana Cikánová, Petra Vlčková, Jitka Netušilová, Jitka Hozmanová.

Zdroj: Martin Mangl

