Titul nejrychlejšího muže bez ohledu na věk získal Petr Urban z JSDH Chudenice, mezi ženami kralovala Stanislava Forsterová z Domažlic. Nejstarším závodníkem akce byl Václav Svítil z SKP Olymp Praha (ročník 1959). Akce se konala v příjemném počasí s mírným povětřím.

Výsledky 3. ročníku běhu Letní ŘAKOM (5 km) – ženy nad 35 let: 1. Stanislava Forsterová (Domažlice, 22:41), 2. Ivana Špaténková (Sokol Dolany, 27:15), 3. Lucie Pícková (Sokol Švihov, 27:58), 4. Petra Kopřivová (Rozběháme Klatovy, 30:31), muži do 39 let: 1. Petr Urban (JSDH Chudenice, 19:04), 2. Luboš Reif (Domažlice, 19:56), 3. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín, 20:26), 4. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 21:34), 5. Jaromír Janoušek (SDH Třebýcinka, 23:49), 6. Antonín Dušek (Dolany, 27:34), 7. Petr Šimka (Klatovy, 29:07), muži od 40 do 49 let: 1. Pavel Jílek (Cyklo Malát Klatovy, 20:39), 2. Tomáš Peteřík (AC Diana-Hujerojc, 21:58), 3. Petr Dvorský (Hujerojc, 23:53), 4. Zdeněk Špatenka (Sokol Dolany, 27:15), muži od 50 do 59 let: 1. Jiří Vrabec (Fírové, 21:20), 2. Karel Žambůrek (Plánice, 22:25), 3. Karel Voráček (Sokol Dolany, 24:02), muži nad 60 let: 1. Václav Svítil (SKP Olymp Praha, 26:07).