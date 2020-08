Nejprve jako hráč TJ Klatovy, kde významně přispěl spolu s dalšími hráči své generace k tomu, že od roku 1968 se toto družstvo udržovalo téměř dvacet let na špičce krajské odbíjené.

Souběžně začal od roku 1975 pracovat jako trenér žáků, dorostenců, juniorů, mužů a žen a dosáhl se svými svěřenci celé řady výborných výsledků a všechna družstva posunul na špičku kraje.

Trenérem mládežnických družstev je mimochodem až do dnešních dnů. Z jeho odchovanců se nejvýše uplatnil Tomáš Netrval, který byl dva roky extraligovým hráčem VK Karlovarsko, a Jakub Jarošík, jenž se v roce 2013 stal se svým partnerem přeborníkem republiky v plážovém volejbalu do osmnácti let a následně reprezentoval Českou republiku na mistrovství Evropy této kategorie. Jarošík v současnosti nastupuje v národní lize za USK Slavia Plzeň.

Z dalších plejerů se výborně uplatnili bratři Hynek a Zbyšek Jelínkovi, Martin Kiesenbauer a Zdeněk Hodan, kteří již několik let úspěšně bojují ve druhé lize v barvách Jiskry Domažlice. Hynek a Zdeněk po dobu svého studia úspěšně hájili barvy MFF Praha v národní lize.

Jaroslav Sýkora se spousty let zapojoval i do funkcionářské práce, v současnosti je členem výkonného výboru okresního volejbalového svazu a čestným členem SK Volejbal Klatovy.

Kromě volejbalové činnosti stačil ještě od roku 1983 až do roku 2010 pracovat se svou typickou obětavostí v lyžařské škole ve Sportovním areálu Špičák, kde odvedl pořádný kus práce a pro lyžování získal svým citlivým přístupem celé řady dětí. Svou výjimečnost prokázal i v udržování vlastní sportovní kondice, kdy volejbal hrával pravidelně s mnohem mladšími a výkonnými borci.

Dodnes aktivně provozuje a určitě dlouho ještě bude provozovat rekreační volejbal, lyžování, cyklistiku a tenis. Všichni sportovci, kteří oslavence Jaroslava Sýkoru poznali, mu z celého srdce přejí hodně zdraví a pohody a děkují mu za vše, co pro klatovský sport udělal…

Autoři: Luboš Nový, Jaroslav Frič