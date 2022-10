Zdroj: Youtube

„Popravdě jsem nevěděl, co od závodu čekat. Celé léto jsem se připravoval individuálně, takže jsem neměl žádné porovnání,“ uvedl Šrail pro web českého lyžování. „Už od začátku jsem se to snažil nějakým způsobem roztrhat, protože jsem věděl, že všichni ostatní také pojedou na maximum. Poté jsme se s Adamem Fellnerem oddělili a jakmile se šlo do finiše, tak už jsem tušil, že bych mohl mít navrch,“ doplnil vítěz náročného výjezdu na severu republiky.

Mezi ženami zvítězila zcela suverénně Kateřina Janatová, která ovládla úvodní sprint, individuální závod i závěrečný výjezd do vrchu na Královce.

