Je to tady. Už o víkendu startuje nový ročník prestižní série dálkových běhů na lyžích Ski Classics. Ten začne v rakouském Bad Gasteinu, kde se koná týmový prolog a individuální závod na 30 km klasickou technikou. Na otvírák sezony v sousední zemi se už těší i rodák z Nové Hůrky u Prášil Jan Šrail, člen laufařského Vltava Fund Ski Teamu a elitní český lyžař.

Šumavský laufař Jan Šrail. | Foto: Vltava Fund Ski Team

„Myslím si, že jsem měl kvalitní letní i podzimní přípravu. Byli jsme s týmem na soustředění na Mallorce, a pak i na sněhu v Davosu ve Švýcarsku, kde jsem si zajel kontrolní závod a nebylo to špatné. Bohužel mě po návratu do Čech skolila viróza, deset dní jsem byl mimo a ještě teď cítím, že to není zdravotně ideální, ale na novou sezonu se už moc těším," řekl Deníku Jan Šrail.

Usměvavý sportovec, který za pár dní oslaví třiatřicáté narozeniny, se bude muset v závodech (a nejen on) nově vypořádat s novinkou, a sice úplným zákazem používání fluorových vosků k preparaci lyží. „Uvidíme, jak se to projeví v samotných závodech. Je to pro nás stále malinko záhada, nevíme co čekat, ale myslím si, že jako tým jsme v tomto směru udělali maximum a věřím, že si s tím poradíme," prohlásil Jan Šrail. Toho nejprve čeká v sobotu týmový závod, o den později si pak střihne v Bad Gasteinu, který patří mezi sídla národního parku Vysoké Tauru, individuální závod na třicet kilometrů klasicky.

Společně s ním se do náročných ale krásných bojů Ski Classics vrhnou i další Češi - třeba jeho týmový kolega Fabián Štoček, či nestárnoucí Stanislav Řežác. V bílé stopě fanoušci už bohužel neuvidí Jiřího Plisku, jenž v létě tohoto roku tragicky zahynul v amerických horách při slaňování.

Ski Classics 2023/2024 - program závodů

9. prosince: Pro Team Tempo (Bad Gastein, Rakousko, 15 km), 10. prosince: Bad Gastein Criterium (Bad Gastein, Rakousko, 30 km), 16. prosince: La Venosta Criterium (Itálie, 35 km), 17. prosince: La Venosta ITT (Itálie, časovka, 10 km), 13. ledna: 3 Zinnen Ski Marathon (Itálie, 62 km), 20. ledna: Engadin La Diagonela (Švýcarsko, 55 km), 28. ledna: Marcialonga (Itálie, 70 km), 11. února: Jizerská 50 (Česká republika, 50 km), 17. února: Grönklitt Criterium (Švédsko, 50 km), 18. února: Grïnklitt ITT (Švédsko, časovka, 12 km), 3. března: Vasaloppet (Švédsko, 90 km), 16. března: Birkebeinerrennet (Norsko, 54 km), 6. dubna: Reistadlopet (Norsko, 40 km), 7. dubna: Summit 2 Senja (Norsko, 60 km), 13. dubna: Janteloppet (Norsko, 100 km).

