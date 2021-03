Přestože bylo kvůli proticovidovým opatřením v loňském roce hodně sportovních soutěží zrušeno a mnoho sportovců nemohlo naplno ukázat svou výkonnost či talent, v některých sportech významné soutěže proběhnout mohly a sportovci klatovského okresu se v nich rozhodně neztratili.

Bylo jich však méně než obvykle, takže byly zúženy i některé vyhlašované kategorie. Tradiční slavnostní vyhlášení se letos kvůli epidemiologické situaci neuskuteční, ale i tak všichni věříme, že zveřejnění výsledků ankety vybrané sportovce, trenéry, sportovní kluby i jejich fanoušky potěší a patřičně zahřeje u srdce.

KAJAKÁŘKA GALUŠKOVÁ

Vítězkou v kategorii dospělých jednotlivců se stala 19letá kajakářka KVS Sušice Antonie Galušková, která vloni získala zlato na seniorském ME v týmech a dva bronzové kovy na evropském šampionátu do 23 let v polském Krakově. Navíc si jako amatérská sportovkyně poprvé vyjela seniorský reprezentační dres.

Antonie Galušková.Zdroj: archiv rodiny

„Vůbec jsem netušila, že jsem nominovaná, takže jsem celkem překvapená. Ale je to super a moc si toho vážím,“ sdělila reprezentantka na divoké vodě.

Podobně po zveřejnění výsledků mluvil také stříbrný kickboxer Filip Lagron, jenž ve své kategorii a disciplíně vyhrál Irish Open, jeden z největších turnajů Evropy. „Beru to jako třešničku na dortu. Když se ohlédnu za celým loňským rokem, je to fakt super,“ řekl talentovaný fighter ke stříbrné příčce.

Filip Lagron.Zdroj: archiv Filipa Lagrona

Překvapený byl ze svého umístění celkově pátý Adam Aizner, fotbalista divizních Klatov. „Moc jsme toho vloni kvůli covidu a zákazům neodehráli, takže i proto je toto ocenění pro mě překvapení, ale rozhodně mám radost. Je to však zásluha celého týmu, fotbal je totiž kolektivní sport,“ tvrdí mladý útočník, mezi jehož hlavní zbraně na zelených trávnících patří především rychlost, dravost a potřebný čich na góly.

LYŽE A PAK ZASE KAJAK

V mládežnické kategorii jednotlivců kralovala 15letá lyžařka z TJ SA Špičák Nicole Zemanová, která na loňské olympiádě dětí a mládeže získala cenné zlato ve slalomu a v obřím slalomu skončila těsně pod stupni vítězů.

Opakovaně pak získávala pódiová umístění na republikových závodech ve slalomu, obřím slalomu a super obřím slalomu a svými výsledky se ve své kategorii dostala v celkovém hodnocení českých závodnic na absolutní vrchol, čímž si zajistila místenku v české reprezentaci starších žaček.

Nicole Zemanová (na snímku vlevo dole).Zdroj: Zdeněk Janda

Na druhé příčce ankety se pak umístila o rok mladší Bára Galušková, sestra vítězky mezi dospělými. „Myslela jsem si, že letos žádné vyhlášení nebude, a tak je druhé místo pro mě velkým překvapením. Každé ocenění je příjemné a je pro mě motivací. Snažím se pořád trénovat, co to jde, a stále věřím, že se nějaké závody letos pojedou a já budu moci ukázat to, co jsem natrénovala,“ svěřila se talentovaná sportovkyně ze Sušice.

Třetí místo ve stejné kategorii pak vybojoval mladík z klatovského šachového klubu Matyáš Roubal, mezi jehož největší úspěchy loňského roku patří zisk stříbra na MČR v praktickém šachu a bronz v rapid šachu.

NEČEKANÝ TRIUMF NA DIVOKÉ VODĚ

Kromě jednotlivců byla vyhlášená také nejlepší družstva loňského roku. Mezi dospělými anketu ovládli třetiligoví stolní tenisté KST Klatovy.

„Jsme rádi a moc si toho vážíme. Každé takové ocenění je pěkné. Navíc v loňském roce stejnou anketu vyhrály naše holky, takže jsme rádi, že jsme je dorovnali. Je hezké, že klatovský stolní tenis je v posledních letech takto úspěšný a zároveň to ocení i zástupci zdejšího sportovního prostředí,“ pochvaloval si kapitán týmu Lukáš Zahradník.

Z ocenění by měl jistě radost také Jiří Kinský, legenda klatovských stolních tenistů, která v únoru odešla v nedožitých 68 letech do sportovního nebe.

Mezi mládežnickými kolektivy pak vyčnívali kajakáři juniorského družstva Klubu vodních sportů Sušice. Tým ve složení Karel Turner, Zdeněk Galuška a Bára Galušková se v roce 2020 stal poprvé v historii klubu mistrem ČR mladších juniorů, přičemž porazil i favorizovanou Duklu a USK Praha.

Trenérem úspěšného týmu je zkušený Vladislav Galuška, hlavní kormidelník střediska juniorů pro jižní a západní Čechy, který vzhledem k úspěchům svých svěřenců zvítězil v kategorii trenér roku.

„Nevím, kdo mě letos nominoval, takže je to pro mě milé překvapení. Díky moc lidem, kteří si všímají,“ uvedl Vladislav Galuška.

„Rok 2020 byl hodně poblázněný. Spousta soutěží totiž byla zrušená. Největší zážitek? Asi ten, když sušická děcka z pozice outsiderů na MČR juniorů v závodě hlídek dojela pěknou jízdou do cíle. Poté jsme sledovali časy dalších hlídek – favorizovaných týmů USK, Dukly, Olomouce či Českých Budějovic. A tihle favoriti byli pomalejší! Náš tým se z toho nakonec ani neuměl radovat, protože tohle nikdo z nich nečekal. Děti byly paf,“ vzpomínal kouč, který se aktuálně nachází v zemi galského kohouta.

„Když nám doma vyhlásili zákaz překročení katastrálních hranic a já bych se kvůli pár stům metrům nedostal ani k řece, vyrazili jsme okamžitě s oddílem do Francie. Tady je teplo, perfektní trénink, lidi jsou tu v pohodě a děcka jsou celé hodiny na divoké vodě. A když se někdo v budoucnu bude divit, že tyhle sušické děti zase vyhrávají, tak je to i proto, že jsem do tohoto sportu trochu blázen,“ culil se Galuška.

Radek Mašát se svým týmem.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Na druhém místě se v kategorii trenér roku umístil kouč fotbalových Klatov Michal Hoffmann a třetí příčku pak vybojoval Radek Mašát, trenér, který v loňském roce získal se svým týmem talentovaných a pracovitých děvčat florbalového oddílu Sport Club Klatovy senzační stříbro na prestižním turnaji Prague Games v kategorii U14.

SUDÍ ROKU? ŽENA

Oceněni byli ale i další. Rozhodčí roku se stala fotbalová sudí z Bezděkova Zuzana Špindlerová, která je pravidelně nasazována na utkání mužů v krajských soutěžích, ale také na první ligu žen v roli hlavní i pomezní sudí. V roce 2020 také odmávala kvalifikační utkání o postup na mistrovství Evropy žen mezi domácím Kazachstánem a Severní Makedonií (0:3). Navíc si v srpnu loňského roku odbyla premiéru coby rozhodčí v nejvyšší futsalové lize mužů.

Sudí Zuzana Špindlerová.Zdroj: David Koranda

A její reakce na vítězství?

„Jednoduše děkuji. Vždycky byly různé ankety vyhlášené v důstojné atmosféře, v hezkých šatech, s diváky a doprovodným programem. Dnes je doba jiná, taková smutná. Dostanete dopis a tam vám někdo oznámí, že jste v něčem, co milujete, první, a je jedno, na jaké je to úrovni. Samozřejmě máte radost, ale nikdo nevrátí ty emoce přímo v sále. Moc si toho však vážím. Loňský rok byl hlavně o trénování a o víře, že se vše vrátí zase do starých kolejí. Jsem od přírody optimista, nemohu zmínit slovo „pozitivní“, protože v dnešní době toto slovo není moc oblíbené, ale stále věřím, že se všichni budeme moct vrátit k činnosti, kterou děláme rádi a bez omezení,“ řekla třiatřicetiletá rozhodčí.

NOVÝ ČLEN SÍNĚ SLÁVY

Bez ocenění nezůstal ani Josef Růžička, významná postava běžeckého lyžování šumavského regionu. Jednaosmdesátiletá persona tohoto zimního sportu byla za svůj celoživotní přínos uvedena do Síně slávy jako osobnost roku 2020.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI ROKU 2020 OKRESU KLATOVY

MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI

1. Nicole Zemanová (15 let, TJ SA Špičák, sjezdové lyžování)

- na Olympiádě dětí a mládeže, kterou v lednu 2020 pořádal Karlovarský kraj, obsadila Nicole Zemanová 1. místo ve slalomu a 4. místo v obřím slalomu. Opakovaně pak získávala pódiová umístění na republikových závodech ve slalomu, obřím slalomu a super obřím slalomu a svými výsledky se ve své kategorii dostala v celkovém hodnocení českých závodnic na absolutní 1. místo, čímž si zajistila místenku v české reprezentaci starších žaček.

2. Bára Galušková (14 let, Klub vodních sportů Sušice, kanoistika)

- vítězka Českého poháru žáků 2020 a vicemistryně České republiky 2020. Na MČR juniorů mladších skončila jako žákyně na 4. místě a vyjela si právo startu v Českém poháru seniorů pro rok 2021 mezi 30 nejlepšími seniorkami a profesionálkami. V týmové kajakářské soutěži MČR mladších juniorů startovala mezi hochy a s partnery z oddílu KVS Sušice získali společně zlatou medaili.

3. Matyáš Roubal (10 let, Šachklub Sokol Klatovy, šachy)

- klatovský talent, který se své kategorii do 10 let probojoval do reprezentace České republiky. V roce 2020 vybojoval 2. místo na MČR v praktickém šachu a 3. místo na MČR v rapid šachu. Dále reprezentoval na mistrovství Evropské unie, kde se umístil na 11. místě. Na Mistrovství světa v on-line šachu obsadil skvělé 25. místo v evropské části světového šampionátu. Matyáš Roubal je součástí základní sestavy družstva v extralize dorostu a nejmladším členem B družstva dospělých v krajském přeboru.

4. Karolína Bezpalcová (17 let, Vodní záchranná služba ČČK Klatovy)

- v roce 2020 obsadila v Táboře celkové 2. místo na mistrovství České republiky v plážových disciplínách a 2. místo v náročné disciplíně Oceanman (kajak – surf – plavání). Svými výkony se Karolína Bezpalcová probojovala do reprezentace České republiky, která se měla účastnit Mistrovství Evropy a dalších mezinárodních závodů ve vodním záchranářském sportu.

5. Lukáš Marek (18 let, SK Klatovy 1898, fotbal)

- kapitán a vůdčí osobnost družstva staršího dorostu hrající v sezoně 2020/2021 divizi skupiny A. V přípravě již nakoukl i do A mužstva mužů. Perspektivní fotbalista s velkým přehledem na hřišti, jehož předností je rychlost, nebojácnost a široká využitelnost. V současnosti nastupuje jako krajní záložník, což mu svědčí asi nejvíce.

6. Karolína Machová (14 let, Atletika Klatovy, atletika)

- na mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze 2020 obsadila ve vrhu koulí 7. místo (12,02 m) a v hodu oštěpem též 7. místo (36,66 m). Na MČR žáků a žákyň v hale pak ve vrhu koulí 4. místo (12,15 m). Na mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje mladšího a staršího žactva obsadila v kouli 2. místo (11, 50 m) a v hodu oštěpem 4. místo (31,73 m). Na mistrovství Plzeňského kraje starších žáků a žákyň se pak ve vrhu koulí umístila na 1. místě (11,47 m).

DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI

1. Antonie Galušková (19 let, Klub vodních sportů Sušice, kanoistika)

- poprvé si jako amatérská sportovkyně vyjela seniorský reprezentační dres, kde jsou pouze tři české reprezentantky. Na mistrovství Evropy seniorů 2020 v Praze získala v týmech zlatou medaili a v individuální kategorii skončila na 9. místě. Na ME v Krakově v kategorii do 23 let pak získala jako nejmladší závodnice individuální bronzovou medaili a 3. místo vybojovala i v týmech. Nadále zůstává v reprezentaci České republiky i pro ME seniorů 2021.

2. Filip Lagron (18 let, Hammers gym Klatovy, kickbox)

- vítěz jednoho z největších turnajů v Evropě – Irish open 2020 v disciplíně lightcontact junioři -79kg. V Teplicích pak získal titul mistra České republiky 2020 v disciplíně kicklight muži – 79kg a vicemistra České republiky v disciplíně lightcontact muži -79kg. Je členem reprezentačního týmu České republiky.

3. Vojtěch Koželuh (28 let, Atletika Klatovy, atletika)

- na Mistrovství České republiky mužů a žen na dráze 2020 obsadil 7. místo na 3 000 m překážek (9:35,97). Na mistrovství Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje se umístil na 2. místě na 110 m překážek (19,78) a na 4. místě na 1 500 m (4:10,64). Na mistrovství Plzeňského kraje v hale pak obsadil 3. místo na 60 m překážek (10,69).

4. Jiří Dolejš (37 let, TJ Sokol Mochtín, MTB ultramaraton)

- při své druhé účasti v nejextrémnějším non-stop závodě ve střední Evropě „1000 Miles Adventure“, který vede přes české a slovenské hory z nejzápadnějšího města ČR Hranice u Aše až do Nové Sedlice na hranici mezi Slovenskem a Ukrajinou a měří přes 1 600 kilometrů, obsadil Jiří Dolejš v roce 2020 na horském kole 6. místo v čase 9 dní, 23 hodin a 48 minut. Do 10. ročníku tohoto závodu, který byl asi nejdeštivější v historii, odstartovalo 162 závodníků a do cíle jich dorazilo pouze 46.

5. Adam Aizner (21 let, SK Klatovy 1898, fotbal)

- hráč A mužstva mužů hrající v sezoně 2020/2021 divizi skupiny A a nejlepší střelec mužstva v neúplné podzimní části soutěže. Jeho předností je rychlost a dobré zakončení, což ho předurčuje do pozice hrotového útočníka, ale je schopen hrát i na pozici krajního záložníka. Adam Aizner na sobě stále pracuje, což mu může otevřít dveře i do vyšší soutěže.

6. Adam Končal (18 let, KST Klatovy, stolní tenis)

- mladík z klatovského Klubu stolního tenisu byl ústřední postavou týmu při kýženém postupu do třetí ligy mužů. V postupové sezoně 2019/2020 odehrál v divizi celkem 41 „singl“ zápasů, z nichž 40 vyhrál. Aktuální umístění v žebříčku České republiky: 194. místo, v Plzeňském kraji: 7. místo, v okresu Klatovy: 1. místo, ELO: 1937.

MLÁDEŽ – KOLEKTIVY

1. Družstvo mladších juniorů Klubu vodních sportů Sušice (kanoistika)

- tým ve složení Karel Turner, Zdeněk Galuška a Bára Galušková se v roce 2020 stal poprvé v historii KVS Sušice mistrem České republiky juniorů mladších, přičemž porazil i favorizovanou Duklu a USK Praha.

DOSPĚLÍ – KOLEKTIVY

1. Družstvo mužů Klubu stolního tenisu Klatovy (stolní tenis)

- tým ve složení Adam Končal, Lukáš Zahradník, Daniel Javorský, Jakub Pergler a Miroslav Jehlík ovládl v sezoně 2019/2020 divizní soutěž a zajistil si postup do 3. ligy, kam se vrátil po několika letech.

TRENÉŘI

1. Vladislav Galuška (55 let, klub vodních sportů Sušice, kanoistika)

- hlavní trenér střediska juniorů pro jižní a západní Čechy, trenér KVS Sušice a oceněných sportovců Báry Galuškové, Antonie Galuškové a družstva mladších juniorů KVS Sušice, které v roce 2020 získalo zlatou medaili na Mistrovství České republiky.

2. Michal Hoffmann (44 let, SK Klatovy 1898, fotbal)

- trenér A družstva mužů, které se po neúplné podzimní části divize skupiny A 2020/2021 nachází na 7. místě. Za své krátké působení dokázal mužstvo stmelit a ukázat hráčům správný směr, kterým se mohou ve své výkonnosti posouvat.

3. Radek Mašát (44 let, Sport Club Klatovy, florbal)

- úspěšný florbalový trenér, který již několik let dosahuje s družstvy dívek vynikajících výsledků. V loňském roce dovedl žákyně klatovského oddílu v kategorii do 14 let k senzačnímu 2. místu na mezinárodním turnaji Prague Games 2020.

4. Jan Potužník (45 let, SK Klatovy 1898, fotbal)

- trenér družstva starších žáků, které se po neúplné podzimní části krajského přeboru 2020/2021 nachází na 1. místě. Ambiciózní trenér, který je náročný nejen k sobě, ale především ke svým svěřencům.

5. Jan Prášek (60 let, TJ Sušice, atletika)

- úspěšný trenér a vedoucí atletické přípravky, který se již řadu let obětavě věnuje dětem začínajícím v Sušici s atletikou a nejinak tomu bylo i v roce 2020. K tomu je též stále aktivním rozhodčím a funkcionářem TJ Sušice.

ROZHODČÍ

1. Zuzana Špindlerová (33 let, fotbal)

- zkušená rozhodčí z Bezděkova, která je nasazována na utkání mužů v krajských soutěžích, ale také na první ligu žen v roli hlavní i pomezní sudí. V roce 2020 z pozice „lajnovky“ odmávala kvalifikační utkání o postup na ME žen mezi domácím Kazachstánem a Severní Makedonií (0:3). Navíc si v srpnu loňského roku odbyla premiéru coby rozhodčí v nejvyšší futsalové lize mužů.

SÍŇ SLÁVY

Josef Růžička (81 let, TJ Tatran Železná Ruda)

- významná postava běžeckého lyžování okresu Klatovy. V roce 1972 byl zvolen předsedou TJ Tatran Železná Ruda (kde funkcionaří dodnes) a zároveň i předsedou oddílu lyžování, který dlouhodobě patří k nejlepším v Plzeňském (dříve Západočeském) kraji. Sám v té době patřil k předním lyžařům – běžcům okresu Klatovy. Navíc i trénoval a organizoval významné běžecké závody jako Belvederská lyže, Běh Železnorudskem, mistrovství Západočeského kraje, Zimní olympiády, atd.

Pod jeho vedením vyprodukoval oddíl lyžování Tatranu Železná Ruda nespočet skvělých lyžařů, včetně reprezentantů. Někteří z nich byli vyhodnoceni i nejúspěšnějšími sportovci okresu Klatovy jako např. Petra Markelová, Jakub Kořán, Martin Jakš, Anna Kulíšková a další. S běžeckým lyžováním začínal v Tatranu i náš současný přední závodník dálkových běhů Jan Šrail. Sám Josef Růžička je svým přístupem k trénování i závodění vzorem pro sportovce všech věkových kategorií.

Ještě nedávno nechyběl na žádném přespoláku v rámci seriálu běžců mimo dráhu okresu Klatovy, a když je sníh, je možné jej každý den vidět na běžkách. Velkou odměnou za celoživotní tréninkovou dřinu mu byl zisk titulu mistra světa v běhu na lyžích na 15 km klasicky v kategorii nad 75 let, který získal v roce 2016 ve finském Vuokatti. Pod jeho vedením vybudovala TJ Tatran nejen běžecký areál na Belvederu, ale i pěkný lyžařský areál pro sjezdové lyžování Alpalouka na Špičáku.

Celá řada vychovaných běžců přešla navíc do nově vzniklého biatlonového klubu při TJ Tatran, kde měli též výrazné úspěchy v rámci České republiky. V roce 1987 obdržel za svou obětavou práci s mládeží Cenu Otakara Jandery a Čestné uznání ČSTV za zásluhy a rozvoj československé tělesné výchovy. Letos vstupuje Josef Růžička do Síně slávy jako sportovní osobnost roku 2020 okresu Klatovy.

Autoři: Martin Mangl a Pavel Šot