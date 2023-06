Kvalitní basket. Klatovy hostí turnaj dívčích reprezentačních výběrů do 18 let

Klatovy se zase pro jednou stanou hlavním městem basketbalu. Ve městě pod Černou věží se totiž od pátečního odpoledne do neděle koná druhý ročník mezinárodního turnaje dívek do 18 let Pohár Klatov 2023.

Pohár města Klatov 2022: Finsko (modré dresy) - Izrael. | Foto: Jindřich Schovanec