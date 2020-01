Ve městě karafiátů se opět sešla celá řada borců hrajících kvalitní fotbalové a futsalové soutěže (včetně profesionálních hráčů), a tak bylo předem jasné, že turnaj pod Černou věží snese i tentokrát nejpřísnější měřítka.

Což ostatně potvrdil i Michal Frous, pořadatel akce. „V minulých letech měl turnaj okolo dvanácti třinácti týmů. Letos se to nějak pokazilo a najednou začaly chodit přihlášky od družstev, která jsem vůbec neznal. A s nimi se začali objevovat také hráči zvučnějších jmen, což je samozřejmě paráda a jsem za to moc rád. Zvedlo to úroveň turnaje. Ale přiznám se, že takový zájem bylo náročné ukočírovat z pohledu organizace. Bylo těžké to naplánovat tak, aby si všichni dostatečně zahráli,“ uvedl Michal Frous.

Týmy na letošním Šumavan Cupu, který měl suverénně rekordní účast, byly rozděleny do čtyř skupin po šesti družstvech, ze kterých do vyřazovací části z každé skupiny postupovaly dva nejlepší celky.

Kvalitně obsazený turnaj, kterého se zúčastnili například ligoví fotbalisté Jan Sýkora (Jablonec), Jurij Medveděv (Slovan Bratislava) či futsalový reprezentant Michal Holý nakonec vyhrál tým Richtig Plzeň, který ve vyrovnaném finálovém souboji po remíze 1:1 zdolal družstvo Lvi žerou první po penaltovém rozstřelu. Bronzové medaile putovaly na krky hráčů Krvavé tlačenky, která v boji o třetí místo přehrála svého soupeře ze skupiny – tým FDF 3:1.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen David Brabec (Richtig Plzeň, jinak fotbalista Jiskry Domažlice), nejlepším střelcem se stal René Kropáček (FK Vítr z plachet, jinak Jiskra Domažlice) a nejlepším brankářem Zbyněk Hauzr (Lvi žerou první a bývalý ligový brankář Liberce). Osobnostmi turnaje byli zvoleni Jan Sýkora (Lvi žerou první) a Jurij Medveděv (Bezejména – Sušice). K nim se přidal ještě kapitán třetiligových Domažlic Petr Mužík (Krvavá tlačenka).

Výsledky vyřazovací části – čtvrtfinále: Richtig Plzeň – Bezejména 2:1 (Černý, Ruda – Medveděv), Krvavá tlačenka – Pivní válec 4:0 (Janda, Braun, Presl, Lukeš), Švestkovej lívanec – FDF 1:2 (Hoch – Hrdlička 2), Lvi žerou první – FK Vítr z plachet 2:2 (2:1 pen., Skala, J. Sýkora – Havel, Holý), semifinále: Krvavá tlačenka – Richtig Plzeň 1:5 (Presl – Černý 2, Kuťák, Brabec, Ruda), Lvi žerou první – FDF 3:0 (V. Sýkora 2, Filipec), zápas o 3. místo: Krvavá tlačenka – FDF 3:1 (Mužík, Janda, Lukeš – Nešpor), finále: Lvi žerou první – Richtig Plzeň 1:1 (2:3 pen., Filipec – Černý).